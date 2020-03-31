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«Время перемен»: Светлана Лобода восхитила фанатов новым имиджем

31.03.2020 19:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Время перемен»: Светлана Лобода восхитила фанатов новым имиджем

Известная российская 37-летняя певица Светлана Лобода снова решила поработать над своим имиджем. Она сменила цвет волос и причёску.

Как можно заметить, звезда продолжает тщательно ухаживать за собой, несмотря на самоизоляцию. Так, 31 марта артистка решила освежить свою причёску. Она избавилась от чёлки и изменила оттенок волос на русый. Знаменитость сделала мягкие кудри и уложила локоны на одну сторону.

В новом образе Светлана Лобода сделала селфи в домашней обстановке и выложила его в свой Instagram. Певица позировала в чёрном топе с глубоким декольте. 

«Время перемен», – подписала она фото.

Новый стиль артистки очень понравился поклонникам. «Нет слов, одни эмоции», «Очень естественно выглядите», «Вам чертовски идёт», «Крутая причёска», – восхитились фанаты.

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Известная российская 37-летняя певица Светлана Лобода снова решила поработать над своим имиджем. Она сменила цвет волос и причёску. Как можно заметить, звезда...
 
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