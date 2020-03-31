Достойная зарплата и решённый жилищный вопрос. Чем привлекательна работа на Нежинском ГОК

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 миллиона тонн калийных удобрений в год. Всё это – новый горнообогатительный комбинат в Любанском районе на базе Старобинского месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Это будет второе в Беларуси предприятие по добыче калийной руды и производству удобрений. Поиск и подготовку специалистов предприятие ведет уже сейчас.

Тему продолжит Юлия Стриго.







Подбором кадров для «Славкалия» еще в 2018 году занялся немецкий подрядчик. Строительная компания начала искать специалистов для работы с уникальным шахтопроходческим оборудованием.





В итоге около 300 белорусов, из них 80 – из Любани, прошли стажировку и успешно трудоустроились на проекте. Теперь в зданиях подъемных машин рабочим процессом на глубине управляют хрупкие белорусские девушки.

Горно-обогатительный комбинат в Нежине планируют ввести в эксплуатацию к 2023 году. Сотрудников ищут уже сейчас





Ввести в эксплуатацию Нежинский ГОК планируют к 2023 году. «Славкалию» потребуются порядка 50 молодых специалистов горнотехнологического профиля – это инженеры, химики-технологи, маркшейдеры и другие.





К 2025 году будут открыты сотни вакансий по этому направлению. Запуск профориентированной кампании объявлен уже сейчас. Ставку в первую очередь делают на специалистов из соседних городов.





Подготовку специалистов для предприятия «Славкалий» начинает со школьной скамьи. В сотрудничестве с ведущими вузами страны, компания проводит Олимпиаду по физике и математике среди выпускников Любани.





Всем без исключения участникам, решившим продолжить обучение в вузе по горнотехнологическому профилю, будет оказана помощь во время учебы: выплата стипендий, ежегодные стажировки на Нежинском ГОК, бесплатное проживание в общежитии.





Знакомство с учащимися школ и гимназий предприятие проводит в рамках встреч и презентаций. На поддержку «Славкалия» могут рассчитывать и нынешние студенты, заинтересованные в трудоустройстве.





Лада Михайленко, ученица СШ №1 поселка Сосны:

Я и до встречи с представителями БНТУ думала, что буду поступать именно туда, потому что мне нравится вся эта горная промышленность. После этой встречи вероятность выросла того, что я буду туда поступать.





Владимир Стасевич, заместитель декана факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:

Сейчас БНТУ как раз на это и нацелен: чтобы обучение было адресным, а не общим. И если готовятся специалисты, то готовятся под конкретные предприятия с возможностью уже на втором курсе отправлять их на практики именно на эти предприятия, чтобы они знакомились и с технологиями, и с оборудованием, и что самое важное – с коллективом.







Нежинский горно-обогатительный комбинат держит на контроле и жилищный вопрос сотрудников. Сегодня в Любани продолжается строительство квартала на 458 квартир. 35 % сотрудников получат здесь жилье уже на начальном этапе.





Игорь Кожич, заместитель директора по производству ИООО «Славкалий»:

На предприятии будут созданы условия для работы, для получения достойной заработной платы. Мы будем решать социальные вопросы, жилищные вопросы. Это тоже привлекает молодежь для работы на нашем предприятии.





Современный высокотехнологичный комплекс с комфортными рабочими местами и достойным уровнем оплаты труда. Задача «Славкалия» построить одно из самых престижных предприятий на рынке труда Беларуси. А местной молодежи – дать возможность остаться в родном городе с гарантированным рабочим местом.