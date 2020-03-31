|
Достойная зарплата и решённый жилищный вопрос. Чем привлекательна работа на Нежинском ГОК
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 миллиона тонн калийных удобрений в год. Всё это – новый горнообогатительный комбинат в Любанском районе на базе Старобинского месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Это будет второе в Беларуси предприятие по добыче калийной руды и производству удобрений. Поиск и подготовку специалистов предприятие ведет уже сейчас.
В итоге около 300 белорусов, из них 80 – из Любани, прошли стажировку и успешно трудоустроились на проекте. Теперь в зданиях подъемных машин рабочим процессом на глубине управляют хрупкие белорусские девушки.
Ввести в эксплуатацию Нежинский ГОК планируют к 2023 году. «Славкалию» потребуются порядка 50 молодых специалистов горнотехнологического профиля – это инженеры, химики-технологи, маркшейдеры и другие.
К 2025 году будут открыты сотни вакансий по этому направлению. Запуск профориентированной кампании объявлен уже сейчас. Ставку в первую очередь делают на специалистов из соседних городов.
Подготовку специалистов для предприятия «Славкалий» начинает со школьной скамьи. В сотрудничестве с ведущими вузами страны, компания проводит Олимпиаду по физике и математике среди выпускников Любани.
Всем без исключения участникам, решившим продолжить обучение в вузе по горнотехнологическому профилю, будет оказана помощь во время учебы: выплата стипендий, ежегодные стажировки на Нежинском ГОК, бесплатное проживание в общежитии.
Знакомство с учащимися школ и гимназий предприятие проводит в рамках встреч и презентаций. На поддержку «Славкалия» могут рассчитывать и нынешние студенты, заинтересованные в трудоустройстве.
Лада Михайленко, ученица СШ №1 поселка Сосны:
Владимир Стасевич, заместитель декана факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:
Игорь Кожич, заместитель директора по производству ИООО «Славкалий»:
Современный высокотехнологичный комплекс с комфортными рабочими местами и достойным уровнем оплаты труда. Задача «Славкалия» построить одно из самых престижных предприятий на рынке труда Беларуси. А местной молодежи – дать возможность остаться в родном городе с гарантированным рабочим местом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 миллиона тонн калийных удобрений в год. Всё это – новый горнообогатительный комбинат в Любанском районе на базе Старобинского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)