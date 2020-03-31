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Дополнительный рейс автобуса № 84 вводится в выходные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изменения в маршрутах общественного транспорта. Дополнительный рейс автобуса № 84 вводится в выходные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь с конечного пункта «Малиновка-4» до Слепянки минчане смогут уехать и в 07:04 утра. Однако на этом корректировки не завершатся, планируют изменить расписание автобусов в целом.
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Новости Беларуси. Изменения в маршрутах общественного транспорта. Дополнительный рейс автобуса № 84 вводится в выходные, сообщили в программе «Столичные...
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