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Родители смогут помогать выхаживать недоношенных детей. В Минске построят суперсовременное здание детской реанимации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицинский городок дополнит пятиэтажное здание детской реанимации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь смогут выхаживать младенцев весом от 500 граммов.
Известно, что отделение будет рассчитано на 30 реанимационных мест. В корпусе внедрят современные технологии лечения новорожденных и ранней медицинской реабилитации недоношенных малышей с тяжелыми заболеваниями.
Сергей Васильев, директор РНЦП «Мать и дитя»:
Сейчас самое начало строительных работ: площадка огорожена, уже определена подрядная организация. Срок окончания завершения работ – 2022 год.
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Родители смогут помогать выхаживать недоношенных детей. В Минске построят суперсовременное здание детской реанимации
Новости Беларуси. Медицинский городок дополнит пятиэтажное здание детской реанимации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь смогут...
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