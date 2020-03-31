Путин отчитался о доходах за 2019 год





"Да, в соответствии с законом", - ответил Песков на вопрос, отчитался ли президент о своих доходах за минувший год.





Срок подачи ежегодных деклараций высокопоставленных госслужащих истекает 1 апреля. Ранее во вторник Песков сообщал, что, согласно закону, в администрации президента также уже поданы все соответствующие декларации.





Согласно закону, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.





Согласно прошлогодней декларации Путина о доходах, в 2018 году президент заработал почти 8,65 млн рублей.