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Путин отчитался о доходах за 2019 год

31.03.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин подал в установленные законом сроки декларацию о доходах за 2019 год. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


"Да, в соответствии с законом", - ответил Песков на вопрос, отчитался ли президент о своих доходах за минувший год.

Срок подачи ежегодных деклараций высокопоставленных госслужащих истекает 1 апреля. Ранее во вторник Песков сообщал, что, согласно закону, в администрации президента также уже поданы все соответствующие декларации.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

Согласно прошлогодней декларации Путина о доходах, в 2018 году президент заработал почти 8,65 млн рублей. 
 
 
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Президент РФ Владимир Путин подал в установленные законом сроки декларацию о доходах за 2019 год. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства...
 
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