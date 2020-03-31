|
На Железнодорожной 1 апреля возобновится движение троллейбусов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изменения в маршрутах общественного транспорта. На Железнодорожной 1 апреля возобновится движение троллейбусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На свои трассы вернутся 8-ой и 64-ый маршруты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Изменения в маршрутах общественного транспорта. На Железнодорожной 1 апреля возобновится движение троллейбусов, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)