Думаете, на главном проспекте сейчас строят только «элитку»? Тогда взгляните на эту девятиэтажку

Источник материала: Tut.by

Прямо возле станции метро «Московская» достроили (но еще не покрасили) девятиэтажный дом, который появился тут с согласия Александра Лукашенко. Многоэтажка предназначена для нуждающихся работников Белорусского государственного аграрного технического университета. Смотрите, как он выглядит со стороны проспекта и с более близкого расстояния.





Новый девятиэтажный дом на два подъезда и 60 квартир расположен на Независимости, 99 — между БГАТУ и жилыми пятиэтажками на улице Волгоградской.

Земля для возведения этого дома была выделена по решению Александра Лукашенко после того, как работники университета рассказали ему о своих жилищных проблемах. Строительство началось в конце 2018 года, и во время подготовки площадки тут вырубали деревья, против чего выступали местные .

Сейчас дом почти завершен, и уже понятно, как он смотрится на фоне окружающей застройки. Выглядит это дело вот так:

















Заказчиком строительства выступал «УКС Мингорисполкома», генподрядчиком — «Стройтрест № 1». Как следует из данных Национального кадастрового агентства, дом еще не зарегистрирован как капитальное строение. Соответственно — не передан на баланс ЖСПК «Аграрный».





Отметим, что с другой стороны проспекта развернулась куда более масштабная стройка. Речь идет о строящемся ЖК «Парк Челюскинцев» от «Дана Холдингз».



