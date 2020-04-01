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Думаете, на главном проспекте сейчас строят только «элитку»? Тогда взгляните на эту девятиэтажку
Источник материала: Tut.by
Прямо возле станции метро «Московская» достроили (но еще не покрасили) девятиэтажный дом, который появился тут с согласия Александра Лукашенко. Многоэтажка предназначена для нуждающихся работников Белорусского государственного аграрного технического университета. Смотрите, как он выглядит со стороны проспекта и с более близкого расстояния.
Новый девятиэтажный дом на два подъезда и 60 квартир расположен на Независимости, 99 — между БГАТУ и жилыми пятиэтажками на улице Волгоградской.
Земля для возведения этого дома была выделена по решению Александра Лукашенко после того, как работники университета рассказали ему о своих жилищных проблемах. Строительство началось в конце 2018 года, и во время подготовки площадки тут вырубали деревья, против чего
Сейчас дом почти завершен, и уже понятно, как он смотрится на фоне окружающей застройки. Выглядит это дело вот так:
Заказчиком строительства выступал «УКС Мингорисполкома», генподрядчиком — «Стройтрест № 1». Как следует из данных Национального кадастрового агентства, дом еще не зарегистрирован как капитальное строение. Соответственно — не передан на баланс ЖСПК «Аграрный».
Отметим, что с другой стороны проспекта развернулась куда более масштабная стройка. Речь идет о строящемся ЖК «Парк Челюскинцев» от «Дана Холдингз».
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Многоэтажка находится прямо возле метро «Московская».
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