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«Паспорт туриста» появился в Ляховичском районе

01.04.2020 08:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ляховичском районе создали «паспорт туриста», сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист райисполкома Татьяна Щука.

Сувенирное издание дизайном напоминает паспорт гражданина Республики Беларусь, на его обложке изображен герб Ляховичей. В буклете собраны сведения о городе и районе, местах размещения и питания (в том числе агроусадьбах), историко-культурном и природном наследии. Текстовая информация дополнена фотографиями достопримечательностей. В частности, туристам предлагают посетить старинную усадьбу Рейтанов в деревне Грушевка, часовню-усыпальницу это рода, бывшую усадьбу Бохвицей в деревне Флерьяново. Рекомендуют гостям заглянуть в живописный парк Репихово, познакомиться с зодчеством Ляховичского края. Также в помощь туристам будут контакты экстренных служб, учреждений здравоохранения, сферы услуг.

«Паспорт туриста» появился в Ляховичском районе
Фото «Ляхавiцкi веснiк»

«Паспорт туриста» может стать гидом для самостоятельного путешествия по Ляховичскому району. Информация там опубликована на русском и английском языках. Первый тираж издания — 150 экземпляров. Их планируется распространять во время туристических выставок в Беларуси и за рубежом.

«Мы хотим привлечь внимание к Ляховичскому району, показать его красоту и достояния. Уверены, гости смогут открыть для себя немало интересных мест. В «паспорте» предусмотрены несколько страничек, чтобы его владелец мог сделать пометки о поездке», — отметила Татьяна Щука.

Специалисты предлагают объединить в туристическую дестинацию Барановичи и прилегающие к нему районы — Барановичский, Ганцевичский и Ляховичский.

БЕЛТА.

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В Ляховичском районе создали «паспорт туриста», сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист райисполкома Татьяна Щука. Сувенирное издание дизайном...
 
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