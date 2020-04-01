StayHome. Узнали, где выпустить бесплатные карты, не выходя из дома

Источник материала: Tut.by

Сегодня делать покупки онлайн стало безопаснее. А потому особую актуальность получают виртуальные карты: мало того, что их можно выпустить удаленно, так они еще и не имеют физического носителя. Предназначены для любых расчетов в интернете — можно заказать продукты онлайн или товары для дома и еще получить за это кэшбек в некоторых случаях. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки оформляют полностью бесплатные виртуальные карты, на какой срок и какие по ним есть бонусы.



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Виртуальную карту можно оформить через интернет-банкинг или мобильное приложение. Если у вас нет интернет-банкинга банка, в котором вы хотите выпустить карту, то в большинстве случаев есть возможность зарегистрироваться в нем через МСИ . Это база, в которой хранятся все необходимые для идентификации клиентов данные, затем они используются при первом же обращении в любой из белорусских банков.

Что касается пополнения карты, то есть несколько стандартных способов: в кассе банка, переводом с другой карты через интернет-банк, мобильное приложение или с помощью сервиса онлайн-переводов P2P, через ЕРИП (инфокиоск, интернет-банкинг) по номеру договора, а также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.

Название банка и карты Описание Валюта счета, срок действия Банк БелВЭБ, Виртуальная карточка MasterCard Standard Заказать карту можно через интернет-банк. Снять наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии. Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года Банк Решение, Visa Virtual и карта А1-banking Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking. По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование. Снять наличные можно только при закрытии счета. Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR, А1-banking — в BYN. Оформляются на 1 год только к новому счету. Беларусбанк, Виртуальная карточка Visa Classic Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему. В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях. Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек. Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом. Счет — в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года. Белгазпромбанк, Виртуальная карта Mastercard Gold Заказать можно в интернет-банке. Если привязать карту к сервисам SamsungPay, ApplePay или GarmingPay, то возможна оплата при помощи терминала. Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard. Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии. Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет. Приорбанк, Виртуальная карта Visa Карта открывается через интернет-банкинг или приложение. Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную нельзя. Карты участвует в партнерской программе KEYcard. Можно добавить карту в приложение Prior Pay или подключить сервисы Apple Pay/Samsung Pay/Garmin Pay и расплачиваться ей в магазинах при помощи смартфона. Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке. Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года. Идея Банк, Виртуальная карта Visa Карту можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении. Кэшбэк 0,5% за безналичные операции, а также годовой (бонусный) кэшбэк 7%. При необходимости снять наличные можно отделении банка. Счет в BYN/USD/EUR. Срок действия — 1 год. Белинвестбанк, Visa Virtual Reality и Кобрендинговая виртуальная карточка «Cashelkoff» Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге. Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ». Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB). Первую Visa Virtual Reality в любой валюте (BYN/ USD/EUR/ RUB) можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN. Срок действия до 1 года. Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года. БПС-Сбербанк, Visa Virtuon и MasterCard Virtual Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка. Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке. Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN). Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет.

Название банка и карты Описание Валюта счета, срок действия Банк БелВЭБ, Виртуальная карточка MasterCard Standard Заказать карту можно через интернет-банк. Снять наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии. Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года Банк Решение, Visa Virtual и карта А1-banking Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking. По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование. Снять наличные можно только при закрытии счета. Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR, А1-banking — в BYN. Оформляются на 1 год только к новому счету. Беларусбанк, Виртуальная карточка Visa Classic Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему. В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях. Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек. Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом. Счет — в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года. Белгазпромбанк, Виртуальная карта Mastercard Gold Заказать можно в интернет-банке. Если привязать карту к сервисам SamsungPay, ApplePay или GarmingPay, то возможна оплата при помощи терминала. Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard. Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии. Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет. Приорбанк, Виртуальная карта Visa Карта открывается через интернет-банкинг или приложение. Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную нельзя. Карты участвует в партнерской программе KEYcard. Можно добавить карту в приложение Prior Pay или подключить сервисы Apple Pay/Samsung Pay/Garmin Pay и расплачиваться ей в магазинах при помощи смартфона. Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке. Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года. Идея Банк, Виртуальная карта Visa Карту можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении. Кэшбэк 0,5% за безналичные операции, а также годовой (бонусный) кэшбэк 7%. При необходимости снять наличные можно отделении банка. Счет в BYN/USD/EUR. Срок действия — 1 год. Белинвестбанк, Visa Virtual Reality и Кобрендинговая виртуальная карточка «Cashelkoff» Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге. Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ». Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB). Первую Visa Virtual Reality в любой валюте (BYN/ USD/EUR/ RUB) можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN. Срок действия до 1 года. Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года. БПС-Сбербанк, Visa Virtuon и MasterCard Virtual Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка. Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке. Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN). Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет.