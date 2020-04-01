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StayHome. Узнали, где выпустить бесплатные карты, не выходя из дома

01.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня делать покупки онлайн стало безопаснее. А потому особую актуальность получают виртуальные карты: мало того, что их можно выпустить удаленно, так они еще и не имеют физического носителя. Предназначены для любых расчетов в интернете — можно заказать продукты онлайн или товары для дома и еще получить за это кэшбек в некоторых случаях. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки оформляют полностью бесплатные виртуальные карты, на какой срок и какие по ним есть бонусы.


фото с сайта: pixabay.com

Виртуальную карту можно оформить через интернет-банкинг или мобильное приложение. Если у вас нет интернет-банкинга банка, в котором вы хотите выпустить карту, то в большинстве случаев есть возможность зарегистрироваться в нем через МСИ. Это база, в которой хранятся все необходимые для идентификации клиентов данные, затем они используются при первом же обращении в любой из белорусских банков.

Что касается пополнения карты, то есть несколько стандартных способов: в кассе банка, переводом с другой карты через интернет-банк, мобильное приложение или с помощью сервиса онлайн-переводов P2P, через ЕРИП (инфокиоск, интернет-банкинг) по номеру договора, а также внесением наличных на счет с помощью электронного терминала.

Название банка и карты

Описание

Валюта счета, срок действия

Банк БелВЭБ,

Виртуальная карточка MasterCard Standard

Заказать карту можно через интернет-банк.

Снять наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.

Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года

Банк Решение,

Visa Virtual и карта А1-banking

Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.

По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR, А1-banking — в BYN.

Оформляются на 1 год только к новому счету.

Беларусбанк,

Виртуальная карточка Visa Classic

Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему.

В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях.

Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек.

Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.

Счет — в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года.

Белгазпромбанк,

Виртуальная карта Mastercard Gold

Заказать можно в интернет-банке.

Если привязать карту к сервисам SamsungPay, ApplePay или GarmingPay, то возможна оплата при помощи терминала.

Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard.

Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет.

Приорбанк,

Виртуальная карта Visa

Карта открывается через интернет-банкинг или приложение.

Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную нельзя.

Карты участвует в партнерской программе KEYcard.

Можно добавить карту в приложение Prior Pay или подключить сервисы Apple Pay/Samsung Pay/Garmin Pay и расплачиваться ей в магазинах при помощи смартфона.

Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года.

Идея Банк,

Виртуальная карта Visa

Карту можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении.

Кэшбэк 0,5% за безналичные операции, а также годовой (бонусный) кэшбэк 7%.

При необходимости снять наличные можно отделении банка.

Счет в BYN/USD/EUR. Срок действия — 1 год.

Белинвестбанк,

Visa Virtual Reality и Кобрендинговая виртуальная карточка «Cashelkoff»

Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге.

Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ».

Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB).

Первую Visa Virtual Reality в любой валюте (BYN/ USD/EUR/ RUB) можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN.

Срок действия до 1 года.

Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,

Visa Virtuon и MasterCard Virtual

Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.

Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.

Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN).

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет.

Название банка и карты

Описание

Валюта счета, срок действия

Банк БелВЭБ,

Виртуальная карточка MasterCard Standard

Заказать карту можно через интернет-банк.

Снять наличные можно в кассе банка или в банкоматах по коду, без комиссии.

Счет в BYN, USD или EUR, срок действия — 2 года

Банк Решение,

Visa Virtual и карта А1-banking

Оформить Visa Virtual можно через мобильное приложение, а карту А1-banking — через приложение А1-banking.

По картам есть кэшбек 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Также подключается бесплатное СМС-информирование.

Снять наличные можно только при закрытии счета.

Счет Visa Virtual в BYN, USD или EUR, А1-banking — в BYN.

Оформляются на 1 год только к новому счету.

Беларусбанк,

Виртуальная карточка Visa Classic

Оформить карту можно только в интернет-банкинге к новому счету или к действующему.

В первые 3 месяца обслуживания — бесплатное SMS-оповещение о расходных и приходных операциях.

Снять наличные возможно только, если карта занесена в стоп-лист. А также если виртуальная карточка оформлена к счету, по которому нет других основных и дополнительных карточек.

Для снятия нужно обратиться в отделение банка (где открывали счет) с паспортом.

Счет — в BYN, USD, EUR или RUВ. Срок действия — 2 года.

Белгазпромбанк,

Виртуальная карта Mastercard Gold

Заказать можно в интернет-банке.

Если привязать карту к сервисам SamsungPay, ApplePay или GarmingPay, то возможна оплата при помощи терминала.

Действует скидка 5% на страховые услуги «Кентавр», а также работают специальные предложения для премиальных карт Mastercard.

Снимать наличные можно по паспорту в отделении банка, без комиссии.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 5 лет.

Приорбанк,

Виртуальная карта Visa

Карта открывается через интернет-банкинг или приложение.

Если нет действующей карты в банке, выпустить виртуальную нельзя.

Карты участвует в партнерской программе KEYcard.

Можно добавить карту в приложение Prior Pay или подключить сервисы Apple Pay/Samsung Pay/Garmin Pay и расплачиваться ей в магазинах при помощи смартфона.

Снять наличные можно только при закрытии счеты в банке.

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок действия — 4 года.

Идея Банк,

Виртуальная карта Visa

Карту можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении.

Кэшбэк 0,5% за безналичные операции, а также годовой (бонусный) кэшбэк 7%.

При необходимости снять наличные можно отделении банка.

Счет в BYN/USD/EUR. Срок действия — 1 год.

Белинвестбанк,

Visa Virtual Reality и Кобрендинговая виртуальная карточка «Cashelkoff»

Карта Visa VR оформляется в интернет- или мобильном банкинге.

Оформить карту Cashelkoff можно через сайт cashelkoff.by или интернет-банкинг Белинвестбанка. По ней действует программа лояльности банка «BIB — Bonus"(кэшбек), а также кэшбек от «Палома Сервис» за покупки в интернет-магазине nsv.by или в салонах «НА'СВЯЗИ».

Снимать наличные можно отделениях банка с паспортом, но будет комиссия — 5% (мин. 8 BYN/ 5 USD/EUR или 300 RUB).

Первую Visa Virtual Reality в любой валюте (BYN/ USD/EUR/ RUB) можно выпустить бесплатно. За последующие выпуски — 0,99 BYN.

Срок действия до 1 года.

Cashelkoff оформляется только в BYN, срок действия — 3 года.

БПС-Сбербанк,

Visa Virtuon и MasterCard Virtual

Карта оформляется в интернет-банкинге, приложении (если являетесь клиентом банка) или в отделении банка.

Есть возможность привязать карты к сервису Samsung Pay и оплачивать покупки по терминалу. Если закажете MasterCard Virtual, то можно подключить SberPay и оплачивать покупки телефоном в м-банке.

Для снятия наличных нужно предварительно занести карту в стоп-лист (1 BYN).

Счет в BYN, RUB, USD или EUR. Срок — до 5 лет.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня делать покупки онлайн стало безопаснее. А потому особую актуальность получают виртуальные карты: мало того, что их можно выпустить удаленно, так они еще и...
 
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