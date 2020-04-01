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Председатель Витебского областного Совета депутатов провел заседание областного оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы

01.04.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Председатель Витебского областного Совета депутатов провел заседание областного оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев провел заседание областного оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы. Оказание единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проведение комплексных медосмотров, вручение юбилейных медалей, проведение ремонта памятников и мемориалов, планирование совместных мероприятий ветеранских и молодежных организаций — вот далеко не полный перечень вопросов, которые были рассмотрены в ходе заседания оргкомитета.

В условиях нынешней эпидемиологической ситуации серьезное внимание и помощь нужны пожилым людям и ветеранам. Сегодня в Витебской области проживают 647 ветеранов. «В первую очередь нужно оказать содействие в приобретении лекарств и продуктов. Уточнить, все ли прошли медицинское обследование, какую социальную помощь получают. С 1 апреля в регионе ветеранам начнут выдавать материальную помощь, а с 10 апреля — вручать медали в честь 75-летия Великой Победы», — сказал Владимир Терентьев.

Вместе с тем он попросил представителей общественных организаций, школ и предприятий ограничить посещение ветеранов. Для вручения им медалей и материальной помощи будут напра­влены люди, прошедшие необходимый медицинский осмотр.

В ходе заседания оргкомитета были заслушаны с отчетами о проводимой работе по подготовке к празднованию Дня Победы представители власти некоторых районов области. В целом отмечена системная и плановая работа.

В настоящее время основное внимание — ремонту памятников и благоустройству мест воинских захоронений, установлению информационных баннеров вдоль дорог.

На территории Дубровенского района расположено 28 воин­ских захоронений времен Великой Отечественной войны, из них мемориальный комплекс «Рыленки», 26 братских могил и 1 индивидуальное захоронение. Все воинские захоронения состоят на балансе сельских исполнительных комитетов и УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник».

В настоящее время продолжается реконструкция мемориального комплекса «Рыленки», ведутся работы по благоустройству места гибели Юрия Смирнова в Шалашино, заказаны мемориальные плиты для братской могилы в аг.Буда.

Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев провел заседание областного оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы....
 
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