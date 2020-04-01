В Беларуси с 1 апреля сертификат о прохождении техосмотра больше не нужен

AUTO.TUT.BY Согласно документу, с 1 апреля для получения разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении сертификат о прохождении гостехосмотра больше не нужен. Эта норма касается только транспорта, оформленного на физлиц. Юрлица по-прежнему будут получать сертификаты. Также указом регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения, пишет





Напомним, президент 30 декабря подписал указ № 492, которым комплексно корректировался перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.





Этим документом внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В частности, из перечня документов, представляемых гражданином (автомобиль зарегистрирован на физлицо) для получения разрешения, с 2 января исключена медицинская справка о состоянии здоровья.