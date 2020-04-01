Онлайн-тест на беременность. Нет, мы не сошли с ума

Источник материала: Tut.by

Задержка — это всегда повод задуматься, не наступила ли беременность. Узнать точный ответ просто, если сделать домашний тест-полоску и (тем более) сдать анализ крови. Но молодые девушки могут бояться прибегать к таким мерам: а вдруг мама узнает? А еще, может, просто страшно сталкиваться с таким фактом сразу, да и на анализ нет денег.

Мы просим вас не игнорировать непривычное для вас самочувствие и обязательно обратиться к гинекологу.

Ну а пока предлагаем пройти онлайн-тест на беременность на основе объяснений врача . Если есть сомнения, проходите — получите дополнительную мотивацию, чтобы сделать реальный тест.

Внимание: тест носит рекомендательный характер и не выдает точный результат вашего состояния. В редакции не работают гинекологи, и мы настоятельно рекомендуем, если вас что-либо беспокоит, обращаться к специалистам-медикам.