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Онлайн-тест на беременность. Нет, мы не сошли с ума

01.04.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержка — это всегда повод задуматься, не наступила ли беременность. Узнать точный ответ просто, если сделать домашний тест-полоску и (тем более) сдать анализ крови. Но молодые девушки могут бояться прибегать к таким мерам: а вдруг мама узнает? А еще, может, просто страшно сталкиваться с таким фактом сразу, да и на анализ нет денег.

Мы просим вас не игнорировать непривычное для вас самочувствие и обязательно обратиться к гинекологу.

Ну а пока предлагаем пройти онлайн-тест на беременность на основе объяснений врача. Если есть сомнения, проходите — получите дополнительную мотивацию, чтобы сделать реальный тест.

Внимание: тест носит рекомендательный характер и не выдает точный результат вашего состояния. В редакции не работают гинекологи, и мы настоятельно рекомендуем, если вас что-либо беспокоит, обращаться к специалистам-медикам.

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Если мучают сомнения, беременны вы или нет, пройдите этот тест на беременность онлайн. Здесь не только тест, но и простая информация о менструации, здоровье женщины...
 
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