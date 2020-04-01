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Онлайн-тест на беременность. Нет, мы не сошли с ума
Источник материала: Tut.by
Задержка — это всегда повод задуматься, не наступила ли беременность. Узнать точный ответ просто, если сделать домашний тест-полоску и (тем более) сдать анализ крови. Но молодые девушки могут бояться прибегать к таким мерам: а вдруг мама узнает? А еще, может, просто страшно сталкиваться с таким фактом сразу, да и на анализ нет денег.
Мы просим вас не игнорировать непривычное для вас самочувствие и обязательно обратиться к гинекологу.
Ну а пока предлагаем пройти онлайн-тест на беременность на основе
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Если мучают сомнения, беременны вы или нет, пройдите этот тест на беременность онлайн. Здесь не только тест, но и простая информация о менструации, здоровье женщины...
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