С 1 апреля повысится базовая арендная величина

Источник материала: ОНТ

Базовая арендная величина с 1 апреля в Беларуси будет составлять Br17,85. Ранее она равнялась Br16,9. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Министров от 20 марта 2020 года №162.

Размер базовой арендной величины устанавливается Совмином ежегодно, исходя из инфляции за предыдущий год. При этом арендная плата может быть снижена, если арендодатель применит минимальный коэффициент спроса (0,5) или снизит процент рентабельности. Чтобы изменить в договоре коэффициент спроса, необходимо согласовать его со сторонами, госорганами и другими организациями.

Напомним, базовая арендная величина применяется при расчете арендной платы за площадь, которая находится в госсобственности, а также хозобществ, в уставных фондах которых находится более 50% акций (долей) в собственности государства или его административно-территориальных единиц.

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