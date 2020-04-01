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Дистанционная школа юного математика открывается в БГУ: ученики 5-11 классов смогут бесплатно пройти обучение
Источник материала: ОНТ
С 1 апреля Белорусский государственный университет открывает бесплатный доступ к онлайн-школе юного математика,
Курс продлится до конца учебного года. Занятия разработаны в соответствии со школьными учебными программами для учеников 5-11 классов. Для каждого класса подготовлено семь занятий – по одному в неделю.
Урок включает в себя теоретический материал и задания для самостоятельной работы. Ответы можно получить после прохождения темы. Благодаря функционалу ресурса ученик имеет возможность через форумы и чаты обсудить решение задач.
Для начала обучения нужно указать нужный класс и пройти регистрацию.
Разработчик онлайн-школы по математике – механико-математический факультет. Он функционирует в БГУ с 2014 года.
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Дистанционная школа юного математика открывается в БГУ: ученики 5-11 классов смогут бесплатно пройти обучение
С 1 апреля Белорусский государственный университет открывает бесплатный доступ к онлайн-школе юного математика, сообщается на сайте университета. Курс продлится...
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