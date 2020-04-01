Дистанционная школа юного математика открывается в БГУ: ученики 5-11 классов смогут бесплатно пройти обучение

Источник материала: ОНТ

С 1 апреля Белорусский государственный университет открывает бесплатный доступ к онлайн-школе юного математика, сообщается на сайте университета.

Курс продлится до конца учебного года. Занятия разработаны в соответствии со школьными учебными программами для учеников 5-11 классов. Для каждого класса подготовлено семь занятий – по одному в неделю.

Урок включает в себя теоретический материал и задания для самостоятельной работы. Ответы можно получить после прохождения темы. Благодаря функционалу ресурса ученик имеет возможность через форумы и чаты обсудить решение задач.

Для начала обучения нужно указать нужный класс и пройти регистрацию.

Разработчик онлайн-школы по математике – механико-математический факультет. Он функционирует в БГУ с 2014 года.

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