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В центральной поликлинике приняты дополнительные меры в связи с коронавирусом
01.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Как сообщило руководство центральной поликлиники, с целью минимизации распространения инфекции дополнительно организовано следующее:
для получения выписок из медицинских документов гражданам необходимо зайти на сайт центральной поликлиники в рубрику «одно окно»-«выписки», заполнить заявление, оставить свой электронный адрес, куда придет сообщение, когда и где забирать выписку;
для выписки рецептов пациентам, имеющим инвалидность 1 и 2 группы, а также маломобильным пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата необходимо позвонить в регистратуру. Заявку примут и передадут медицинским работникам, которые доставят рецепт по адресу;
в филиале «Детская поликлиника» организовано консультирование в «Viber» по номеру: 8(029)156-07-93. По данному номеру можно оставить заявку на оформление выписки из медицинских документов или справки;
с 30 марта с.г. в организациях здравоохранения Пинского региона обеспечивается возможность медицинского консультирования с вышестоящими организациями посредством телекоммуникационных систем.
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Как сообщило руководство центральной поликлиники, с целью минимизации распространения инфекции дополнительно организовано следующее: для получения...
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