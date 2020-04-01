Вниманию рекламодателей, сотрудничающих с редакцией газеты «Полесская правда»!

Источник материала: Полесская правда



Уважаемые рекламодатели!

В редакции газеты «Полесская правда» рабочий день с субботы, 4 апреля, переносится на субботу, 25 апреля.

Рекламу, объявление или поздравление в газете и на сайте можно заказать по телефонам:

8-0165-32-32-17 (тел./факс),

(тел./факс), 8-044-540-71-17 (velcom),

(velcom), 8-029-227-27-71 (МТС).

Заявки также принимаются по e-mail: polesprav@yandex.by и через мессенджеры Viber и WhatsApp: 8-029-227-27-71.

Будем рады с вами сотрудничать!

Подробнее о расценках на рекламу можно узнать в разделе «РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ».