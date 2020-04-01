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Вниманию рекламодателей, сотрудничающих с редакцией газеты «Полесская правда»!
01.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В редакции газеты «Полесская правда» рабочий день с субботы, 4 апреля, переносится на субботу, 25 апреля.
Рекламу, объявление или поздравление в газете и на сайте можно заказать по телефонам:
Заявки также принимаются по e-mail: polesprav@yandex.by и через мессенджеры Viber и WhatsApp: 8-029-227-27-71.
Будем рады с вами сотрудничать!
Подробнее о расценках на рекламу можно узнать в разделе
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> Уважаемые рекламодатели! В редакции газеты «Полесская правда» рабочий день с субботы, 4 апреля, переносится на субботу, 25 апреля. Рекламу, объявление или...
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