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Продан принадлежавший государству пакет акций брестского ЦУМа

01.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестский горисполком выставлял на торги находящийся в собственности города государственный пакет акций ОАО «Брестский центральный универмаг» в размере 2,43% уставного фонда.

Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу, акции были проданы на Белорусской валютно-фондовой бирже, а сумма сделки составила 14 тысяч 772,6 рубля. Ранее сообщалось, что начальная цена на пакет акций была установлена на уровне 14,6 тысячи рублей (так пакет оценил столичный «Центр промышленной оценки»).

На момент продажи акций мажоритарным владельцем ОАО «Брестский центральный универмаг» являлась группа «Санта». Не исключалось, что именно она и будет заинтересована выкупить госпакет.
 
Как отметили в Госкомимуществе, следующей сделкой в Брестской области может стать аукцион по продаже Барановичским горисполкомом акций ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО» в размере 26,44% уставного фонда. Этот завод специализируется на выпуске запасных частей для предприятий Белорусской железной дороги, для подвижного состава автомобильного транспорта (грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов).

Торги назначены на 30 апреля. Продажа будет вестись в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.
 
 
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Брестский горисполком выставлял на торги находящийся в собственности города государственный пакет акций ОАО «Брестский центральный универмаг» в размере 2,43%...
 
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