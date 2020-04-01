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США предлагают Венесуэле сформировать временное правительство

01.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США считают, что для урегулирования политического кризиса в Венесуэле необходима мирная и демократическая передача власти. Чтобы ее добиться, в стране нужно сформировать пользующееся широким признанием временное правительство, которое обеспечит проведение честных и свободных президентских выборов.

Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео на брифинге в Вашингтоне.

По мнению Помпео, до проведения президентских выборов и выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы, которые могли бы состояться в течение ближайших 6-12 месяцев, роль временного правительства должен играть госсовет, сформированный членами Национальной ассамблеи из числа представителей обоих противоборствующих лагерей.

Помпео отметил, что предлагаемый США план по демократической передаче власти в Венесуэле основан на предложениях лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, признанного более чем 50 государствами мира временным президентом страны. При этом Помпео подчеркнул, что поддержка Гуайдо Соединенными Штатами остается незыблемой.

Помпео заявил, что в случае проведения в Венесуэле честных и свободных выборов, США будут готовы снять с латиноамериканской страны экономические санкции. В противном случае эти санкции могут усилиться.

"Международное давление и давление США являются важными составляющими этой стратегии, - указал Помпео. - Наши санкции останутся в силе и даже усилятся, если режим Мадуро не согласится на настоящую передачу политической власти".

Помпео добавил, что соответствующие предложения США вызваны желанием помочь Венесуэле оправиться от последствий пандемии COVID-19 и стремлением добиться того, чтобы «к голосу венесуэльского народа отнеслись с уважением».

Реагируя на выступление Помпео в Вашингтоне, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил 31 марта, что Каракас отвергает предложение Соединенных Штатов по решению венесуэльского кризиса, передает DW.

"Мы столкнулись с попыткой госдепартамента США навязать нашей стране псевдопредложение, истинная цель которого – вмешательство и формирование подконтрольного правительства. Власти Венесуэлы в очередной раз заявляют, что не допускают и не допустят в будущем какого бы то ни было контроля со стороны какого бы то ни было иностранного государства", - написал дипломат на своей странице в Twitter.
 
 
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США считают, что для урегулирования политического кризиса в Венесуэле необходима мирная и демократическая передача власти. Чтобы ее добиться, в стране нужно...
 
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