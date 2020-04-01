Источник материала: Tut.by

Атопический дерматит — хроническое воспалительное заболевание кожи, которое характеризуется нарушением кожного барьера, повышенной чувствительностью иммунной системы кожи и ее реактивностью на различные факторы. О том, как правильно лечить атопический дерматит и что делать, чтобы не допустить обострения, портал «Здоровые люди» ( 24health.by ) спросил у врача-дерматовенеролога Городского клинического кожно-венерологического диспансера Минска Светланы Якубовской и заведующего аллергологическим отделением детской городской клинической больницы № 4 Минска, главного внештатного детского аллерголога Минздрава, кандидата медицинских наук Дмитрия Бузы.



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Ходьба по кругу

Факторов, провоцирующих развитие атопического дерматита, множество. По большому счету триггером может выступать все что угодно:

климат (чрезмерная сухость или избыточная влажность воздуха, температура воздуха, погодные условия);

экологические факторы (загрязненность воздуха выхлопными газами, пылью, отходами производства);

стрессы и нервные переживания;

табачный дым;

присутствие агрессивных химических веществ в составе бытовой химии, косметики, средствах по уходу за волосами и телом (стиральные порошки, кондиционеры для белья, чистящие средства, шампуни, гели для душа, мыло, дезодоранты и т.д.);

одежда из синтетических и искусственных материалов;

интенсивное потоотделение;

гормональный дисбаланс;

аллергия.

Светлана Якубовская: «Первый шаг в лечении атопического дерматита — выяснить провоцирующие факторы, чтобы грамотно наладить быт пациента и затем обеспечить уход за кожей. Это играет чрезвычайно важную роль в комплексной терапии. Ведь если пациент с атопическим дерматитом, условно говоря, продолжает жить в постоянном стрессе, большую часть времени проводит в помещении с чрезмерно сухим воздухом или там, где курят, то никакие лекарственные препараты ему не помогут. Это будет ходьба по кругу».

Алгоритм лечения

Базисом терапии атопического дерматита наряду с правильной организацией быта является адекватный уход за кожей.

Дмитрий Буза: «Какого-то конкретного лекарства, панацеи от атопического дерматита нет. Поэтому так важен адекватный уход за кожей. В качестве первой линии терапии используют эмоленты. Это специальная косметика для сухой и чувствительной кожи. С одной стороны, она позволяет интенсивно увлажнить кожу и тем самым защитить ее от наружных раздражений. С другой — препятствует быстрой потере влаги из самой кожи. Потребность в эмолентах идет по принципу: столько, сколько нужно. Это касается и количества, и частоты нанесения средств».

Светлана Якубовская: «Эмоленты содержат липиды, триглицериды, церамиды и прочие вещества, которые необходимы для восстановления кожного барьера. Есть более плотные, жирные средства, которые подходят в качестве поддерживающих в период ремиссии. А есть более легкие по текстуре, оптимальные в период обострения. Так что при выборе эмолентов важно проконсультироваться с врачом и прислушаться к его рекомендациям».

Правильное использование увлажняющих средств — залог успеха. Эмоленты наносят в течение трех минут после душа (или гигиенических процедур) на влажную кожу толстым слоем до нескольких раз в день. В качестве ориентира можно учитывать примерный расход эмолентов. Для маленького ребенка с атопическим дерматитом он должен составлять 250 мл средства в неделю, для подростков и взрослых — 500 мл в неделю.



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Светлана Якубовская: «Объемы эмолентов действительно уходят большие. Но только при таком использовании они работают. И альтернативы им, увы, нет. Ни одно увлажняющее средство из масс-маркета не сравнится со специальной косметикой, поскольку не содержит тех важных компонентов, которые помогут восстановить липидный барьер кожи».

Если одними только эмолентами проблема не решается, оправдано назначение наружных гормональных препаратов (крема, эмульсии, спрея, мази). Выбор лекарственного средства зависит от локализации кожных повреждений, их площади, характера течения болезни (сухая зудящая кожа или присутствует мокнутие) и т.д. Подобрать необходимый препарат и определить схему использования должен врач.

Светлана Якубовская: «В период обострения идет комбинированное использование гормональных наружных средств и эмолентов. То есть сначала задача снять воспаление, потом — восстановить поврежденный кожный барьер и не допустить повторного обострения. На это уходит, как правило, 2−3 недели. Важно выдержать этот период и четко придерживаться назначенной врачом схемы лечения. Иначе высок риск, что воспалительный процесс снова обострится. В период полной ремиссии, без высыпаний использовать эмоленты в качестве поддерживающей терапии необходимо минимум один раз в день».

Также в лечении атопического дерматита хороший эффект оказывают нестероидные средства с противовоспалительным и иммуносупрессивным действием — ингибиторы кальциневрина, при применении которых риск развития возможных побочных эффектов ниже в сравнении с использованием наружных средств с гормонами. При тяжелом, упорном течении болезни могут быть рекомендованы цитостатические препараты.

К методам лечения атопического дерматита с доказанной эффективностью относят также фотолечение (узкополосная фототерапия). Метод фотолечения основан на воздействии определенной длины волны ультрафиолетовых лучей на иммунные механизмы кожи.

Не стоит забывать и о таком дополнительном способе борьбы с очередным обострением, как влажные обертывания. Они эффективно избавляют от зуда и позволяют питательным компонентам из нанесенных предварительно эмолентов проникать глубже в кожу.

Дмитрий Буза: «Еще одна проблема атопического дерматита, о которой важно упомянуть, — инфицирование кожи. Любую царапину или ранку на теле ребенка мама тут же обрабатывает перекисью или зеленкой, чтобы не допустить инфицирования. Но когда тот же ребенок, допустим, расчесывает кожу с атопическим дерматитом, профилактика инфицирования мало кого волнует. Могу сказать, что когда к нам поступают дети с обострением атопического дерматита, зачастую мы начинаем лечение, как ни странно, с антибактериальных препаратов. Потому что инфекция, которая заселилась на коже при ее расчесывании и травматизации, поддерживает и усугубляет воспалительный процесс. Наиболее часто высевается золотистый стафилококк, при тяжелом атопическом дерматите — практически у 100% детей. Вторая по частоте — грибковая инфекция. Поэтому профилактика инфицирования кожи — это в том числе профилактика обострений и утяжеления течения атопического дерматита».

Организация быта при атопическом дерматите. Профилактика обострений



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Чтобы правильно организовать быт в семье, где есть человек, страдающий от атопического дерматита, необходимо:

следить за влажностью воздуха в квартире. Оптимально она должна составлять 40−60%. Помните, что сухой и чрезмерно влажный воздух одинаково негативно влияет на течение атопического дерматита;

часто проветривать помещение;

отказаться от использования агрессивных моющих средств и бытовой химии. В частности, стиральные порошки разумнее заменить на гели для стирки. В отличие от порошков они полностью выполаскиваются и не оставляют на одежде микрочастиц, которые могут раздражать кожу. От кондиционеров для белья лучше отказаться совсем либо выбирать гипоаллергенные по составу, не содержащие отдушек;

при использовании средств гигиены сделать выбор в пользу мягких шампуней, мыла, гелей для душа без парабенов, красителей, активных ароматизаторов и т.д.;

по возможности установить фильтры для смягчения воды;

в одежде отдавать предпочтение натуральным тканям с небольшим (до 20%) содержанием синтетических волокон;

избегать чрезмерного потоотделения;

регулярно проводить влажную уборку, не допуская скопления пыли. Если в квартире есть плесень, от нее необходимо срочно избавиться;

если подтвердился аллергический компонент атопического дерматита, полностью исключить контакт с аллергеном.