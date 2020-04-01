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В Россонском районе горел дачный дом 82-летней пенсионерки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 марта около девяти вечера загорелся дачный дом в деревне Озерцы Россонского района.
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Пожар потушен. Огнём уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.
Причина загорания выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
На прошлой неделе горела квартира в одном из общежитий Гродно.
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Новости Беларуси. 31 марта около девяти вечера загорелся дачный дом в деревне Озерцы Россонского района. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту...
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