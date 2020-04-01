В Россонском районе горел дачный дом 82-летней пенсионерки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 марта около девяти вечера загорелся дачный дом в деревне Озерцы Россонского района.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели открытое горение здания. 82-летняя хозяйка дома постоянно проживает в Новополоцке, во время пожара она находилась в помещении, однако смогла самостоятельно выйти на улицу и не пострадала.



Фото: Витебское ОУМЧС

Пожар потушен. Огнём уничтожены кровля и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

Причина загорания выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.



Фото: Витебское ОУМЧС

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