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Англичане представили комплект доработок для предыдущего хэтчбека Volkswagen Golf GTI

01.04.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Заряженный» Golf GTI восьмого поколения до дилеров доберется в лучшем случае этим летом, а пока специалисты британского тюнинг-ателье Mountune Performance решили «прокачать» прежнюю версии «горячей» модели Volkswagen.


Новый пакет доработок под названием Stage 2+ делает седьмой Golf GTI мощнее нынешнего Golf R. К слову, у него британцы позаимствовали турбокомпрессор IS38, а двухлитровому мотору «перепрошили» блок управления. Кроме того, изменились системы впуска и выпуска — в результате двигатель развивает 385 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента (на 155 сил и 160 Нм больше по сравнению с серийным вариантом).


Время разгона до 97 км/ч улучшилось на полсекунды и составляет 5,2 секунды. Для версий Golf GTI с 6-ступенчатой механической коробкой Mountune предлагает также усиленное сцепление, а для варианта с «роботом» DSG оптимизированный софт управляющей электроники.


Просят за Stage 2+ без малого 2 тысячи фунтов. Еще 161 фунт при желании можно отдать за новые пружины, занижающие подвеску на 2−3 см, а комплект оригинальных 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков для хэтчбека обойдется в 980 фунтов.

 
 
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«Заряженный» Golf GTI восьмого поколения до дилеров доберется в лучшем случае этим летом, а пока специалисты британского тюнинг-ателье Mountune Performance решили «прокачать»...
 
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