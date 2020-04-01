Англичане представили комплект доработок для предыдущего хэтчбека Volkswagen Golf GTI

Источник материала: Tut.by

«Заряженный» Golf GTI восьмого поколения до дилеров доберется в лучшем случае этим летом, а пока специалисты британского тюнинг-ателье Mountune Performance решили «прокачать» прежнюю версии «горячей» модели Volkswagen.





Новый пакет доработок под названием Stage 2+ делает седьмой Golf GTI мощнее нынешнего Golf R. К слову, у него британцы позаимствовали турбокомпрессор IS38, а двухлитровому мотору «перепрошили» блок управления. Кроме того, изменились системы впуска и выпуска — в результате двигатель развивает 385 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента (на 155 сил и 160 Нм больше по сравнению с серийным вариантом).





Время разгона до 97 км/ч улучшилось на полсекунды и составляет 5,2 секунды. Для версий Golf GTI с 6-ступенчатой механической коробкой Mountune предлагает также усиленное сцепление, а для варианта с «роботом» DSG оптимизированный софт управляющей электроники.





Просят за Stage 2+ без малого 2 тысячи фунтов. Еще 161 фунт при желании можно отдать за новые пружины, занижающие подвеску на 2−3 см, а комплект оригинальных 19-дюймовых легкосплавных колесных дисков для хэтчбека обойдется в 980 фунтов.