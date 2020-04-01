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Мопс родился с бело-розовой шёрсткой и стал знаменитым

01.04.2020 09:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мопс родился с бело-розовой шёрсткой и стал знаменитым

В Великобритании мопс родился с необычным окрасом – у него бело-розовая шёрстка. Это не мутация, а врождённая особенность, которая сделала его знаменитым. Об этом сообщает Unilad.



Когда 33-летняя Мария из Лондона пришла к заводчику за песиком, среди всех щенков она заметила розового малыша с голубыми глазами. Женщина выбрала именно его и назвала Молочный коктейль.


Необычный окрас мопса вызван отсутствием пигментации, унаследованной от собаки-альбиноса в его линии. Молочный коктейль очень необычный – таких, как он, насчитывается всего около ста особей в мире.

Мария подарила песику не только дом, но и популярность. У него есть свой Instagram-аккаунт. Также у него прекрасный характер. По словам хозяйки, мопс причудливый, беспечный, дружелюбный, а еще очень избалованный. Он сопровождает Марию на работу, а также ходит с ней в SPA-салон и на педикюр.

Более того, Молочный коктейль принимает участие в национальных выставках и тренируется, чтобы в будущем сниматься в рекламе и фильмах.

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В Великобритании мопс родился с необычным окрасом – у него бело-розовая шёрстка. Это не мутация, а врождённая особенность, которая сделала его знаменитым. Об...
 
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