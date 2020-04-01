|
Мопс родился с бело-розовой шёрсткой и стал знаменитым
Источник материала: ОНТ
В Великобритании мопс родился с необычным окрасом – у него бело-розовая шёрстка. Это не мутация, а врождённая особенность, которая сделала его знаменитым. Об этом
Когда 33-летняя Мария из Лондона пришла к заводчику за песиком, среди всех щенков она заметила розового малыша с голубыми глазами. Женщина выбрала именно его и назвала Молочный коктейль.
Необычный окрас мопса вызван отсутствием пигментации, унаследованной от собаки-альбиноса в его линии. Молочный коктейль очень необычный – таких, как он, насчитывается всего около ста особей в мире.
Мария подарила песику не только дом, но и популярность. У него есть свой Instagram-аккаунт. Также у него прекрасный характер. По словам хозяйки, мопс причудливый, беспечный, дружелюбный, а еще очень избалованный. Он сопровождает Марию на работу, а также ходит с ней в SPA-салон и на педикюр.
Более того, Молочный коктейль принимает участие в национальных выставках и тренируется, чтобы в будущем сниматься в рекламе и фильмах.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании мопс родился с необычным окрасом – у него бело-розовая шёрстка. Это не мутация, а врождённая особенность, которая сделала его знаменитым. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)