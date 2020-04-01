ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

До 2 500 тысяч. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят матпомощь

01.04.2020 10:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси 1 апреля начнут выплачивать материальную помощь ветеранам. Акция приурочена к 75-летию празднования Дня Победы,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 2 500 тысяч. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят матпомощь

Сейчас в нашей стране остаётся менее 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной, а непосредственных участников военных действий и вовсе чуть менее 3 тысяч.

В Министерстве труда отметили сразу несколько мер материальной поддержки: это льготы и выплаты, повышения к пенсиям.

К примеру, при средней пенсии по возрасту в 400 рублей пенсия ветерана Великой Отечественной может превышать 800 рублей.

Обвязали ноги заячьими шкурками. Через 2 дня обнаружил в обуви тысячи червей: ужасы военного времени

До 2 500 тысяч. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят матпомощь

Единовременную помощь будут выплачивать в течение месяца.

Так, для Героев Советского Союза она составит 2 500, для инвалидов и участников 1800 рублей. К слову, год назад это были 2 и 1,5 тысячи рублей соответственно. Непосредственно в день празднования Победы каждый ветеран получит памятную медаль.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси 1 апреля начнут выплачивать материальную помощь ветеранам. Акция приурочена к 75-летию празднования Дня Победы,  сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мопс родился с бело-розовой шёрсткой и стал знаменитым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика