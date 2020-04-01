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До 2 500 тысяч. Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят матпомощь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси 1 апреля начнут выплачивать материальную помощь ветеранам. Акция приурочена к 75-летию празднования Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в нашей стране остаётся менее 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной, а непосредственных участников военных действий и вовсе чуть менее 3 тысяч.
К примеру, при средней пенсии по возрасту в 400 рублей пенсия ветерана Великой Отечественной может превышать 800 рублей.
Так, для Героев Советского Союза она составит 2 500, для инвалидов и участников – 1800 рублей. К слову, год назад это были 2 и 1,5 тысячи рублей соответственно. Непосредственно в день празднования Победы каждый ветеран получит памятную медаль.
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Новости Беларуси. В Беларуси 1 апреля начнут выплачивать материальную помощь ветеранам. Акция приурочена к 75-летию празднования Дня Победы, сообщили в программе...
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