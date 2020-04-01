Джиган ответил Самойловой на ее сообщение о разводе и возмутил подписчиков

Источник материала: ОНТ

Российский рэпер Джиган на своей странице в Instagram ответил супруге Оксане Самойловой на ее сообщение о том, что она подает на развод.

После сообщения Самойловой Джиган прислал ей краткий ответ: «Сорян, вась».

Многих подписчиков возмутил такой ответ рэпера. «Чудит он, а стыдно мне», «Я б как огрела ему, чтоб семью не позорил в Инсте», «Надеюсь «вась» это не обращение к Оксане», «Лучше бы удалил свой Инстаграм», – писали комментаторы.

Напомним, недавно Оксана Самойлова, супруга Джигана, решила подать на развод. Это непростое решение расстаться с отцом своих четверых детей она приняла спустя десять лет брака. В своем Instagram она написала, что всегда верила мужу, даже когда вокруг все распускали сплетни, что пыталась до последнего сохранить семью, но у нее не вышло.

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