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В Минске запустили сервис онлайн-заказа блюд из ресторанов

01.04.2020 10:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске запустили новый сервис «Еда навынос». Блюда можно заказывать из каталога заведений на Relax.by и забирать в удобное время. А это позволит меньше времени провести в заведении и свести к минимуму контакты в общественных местах.

«В сложившейся ситуации ресторанный бизнес активно ищет новые способы взаимодействия с гостями. Прежде всего, это доставка и еда навынос. Службы доставки несут колоссальную нагрузку, едва успевая за резким ростом количества заказов. Очевидная альтернатива – еда навынос», – объясняют разработчики.

Новый сервис позволяет заказывать блюда из каталога заведений и забирать в удобное время. Для этого нужно выбрать заведение, сформировать заказ на блюда (нужно выбрать «меню навынос»), указать контактную информацию и желаемое время самовывоза. Сейчас доступны к заказу меню более 100 заведений.

После того, как сделан онлайн-заказа, специалист сервиса связывается с заведением для подтверждения заказа и высылает SMS со статусом: подтвержден или отменен. В первом случае также будут указаны время готовности и адрес самовывоза. Оплатить заказ можно наличными или картой при получении. В ближайшее время это также можно будет сделать в онлайне через сервис.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске запустили новый сервис «Еда навынос». Блюда можно заказывать из каталога заведений на Relax.by и забирать в удобное время. А это позволит меньше времени...
 
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