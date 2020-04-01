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На Быховщине реализуется комплекс мероприятий, направленных на минимизацию риска распространения инфекции

01.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Смолицком сельсовете, как и повсеместно на территории района, реализуется комплекс профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на минимизацию риска распространения инфекции. Лицам пожилого возраста своевременно раздали памятки и рекомендации по вопросам профилактики. Необходимая информация представлена на стендах в общественных местах. В организациях, расположенных на территории сельсовета, имеются антисептические средства, установлены дозаторы для обработки рук в местах общего пользования.

На Быховщине реализуется комплекс мероприятий, направленных на минимизацию риска распространения инфекции

Всего в населенных пунктах сельсовета насчитывается 139 человек старше 70 лет, из них 29 в настоящее время не проживают по месту регистрации. 46 сельских жителей относятся к категории одиноко проживающих, в том числе 10 инвалидов. 22 престарелых гражданина находятся на обслуживании на дому. Всех их посетили представители сельского Совета депутатов, врачебной амбулатории, провели профилактические беседы, посоветовали ограничить круг общения и избегать мест скопления людей, а также тесного контакта с людьми, у которых есть признаки респираторного заболевания. В случае возможного контакта с больными людьми необходимо использовать маску. А при возникновении симптомов заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью. Вместе с тем, людям предложили помощь в доставке продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств.

Так, например, недавно председатель Смолицкого сельского Совета депутатов Андрей Мельников посетил 84-летнюю одинокую жительницу деревни Ветренка Марию Юрченко. Мария Ананьевна поблагодарила за внимание и заботу и сказала, что на днях ее посетила медработник, обследовала, выписала нужные лекарства и привезла ей домой. Кроме того, трижды в неделю женщину посещает социальный работник Алла Шевцова и оказывает социальные услуги. Так что одинокой женщина себя не чувствует, а при необходимости знает, куда обратиться за помощью.

Лика КОРОЛЁВА.

 
 
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В Смолицком сельсовете, как и повсеместно на территории района, реализуется комплекс профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий,...
 
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