ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Все участники «Евровидения-2020» выступят онлайн 16 мая

01.04.2020 10:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Все участники «Евровидения-2020» выступят онлайн 16 мая

Организаторы «Евровидения» сообщили, что готовят новое шоу «Европа сияет светом», которое выйдет в эфир вместо финала конкурса 16 мая. Об этом сообщили на официальном сайте «Евровидения». 

На шоу «Европа сияет светом» выступят все участники (а их 41) в неконкурентном формате. Сообщается, что концерт будет идти около двух часов. Подробную информацию о вещателях сообщат на ближайших неделях. При этом посмотреть трансляцию сможет каждый на официальном канале YouTube.

Также известные артисты «Евровидения» прошлых лет споют полюбившиеся всем песни конкурса в культовых европейских местах.

Европейский вещательный союз объявил неделю с 10 по 16 мая «Неделей Евровидения», призвав радиоорганизации по всей Европе посвятить эфирное время участникам этого года, а также богатой истории конкурса.

Фото: ЕВС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы «Евровидения» сообщили, что готовят новое шоу «Европа сияет светом», которое выйдет в эфир вместо финала конкурса 16 мая. Об этом сообщили на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Джиган ответил Самойловой на ее сообщение о разводе и возмутил подписчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика