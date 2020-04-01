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Все участники «Евровидения-2020» выступят онлайн 16 мая
Источник материала: ОНТ
Организаторы «Евровидения» сообщили, что готовят новое шоу «Европа сияет светом», которое выйдет в эфир вместо финала конкурса 16 мая. Об этом
На шоу «Европа сияет светом» выступят все участники (а их 41) в неконкурентном формате. Сообщается, что концерт будет идти около двух часов. Подробную информацию о вещателях сообщат на ближайших неделях. При этом посмотреть трансляцию сможет каждый на официальном канале YouTube.
Также известные артисты «Евровидения» прошлых лет споют полюбившиеся всем песни конкурса в культовых европейских местах.
Европейский вещательный союз объявил неделю с 10 по 16 мая «Неделей Евровидения», призвав радиоорганизации по всей Европе посвятить эфирное время участникам этого года, а также богатой истории конкурса.
Фото: ЕВС
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Организаторы «Евровидения» сообщили, что готовят новое шоу «Европа сияет светом», которое выйдет в эфир вместо финала конкурса 16 мая. Об этом сообщили на...
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