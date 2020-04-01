Завтра — День единения народов России и Беларуси. Отношения развиваются и укрепляются

Источник материала: Маяк Преднепровья

Белорусско-российские отношения возрождались в годы, когда после распада СССР новые государства, возникшие на постсоветском пространстве, изменили свои геополитические и стратегические приоритеты.

2 апреля 1996 года в Москве президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин поставили свои подписи под важным историческим документом — Договором об образовании Сообщества Беларуси и России. А ровно через год уже был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить уровень жизни народов, укрепить сотрудничество между двумя государствами в политической, экономической, социальной и других сферах деятельности. И с тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Беларуси и России.

В 1997-1998 годах произошло формирование исполнительных органов Союза, общего бюджета, осуществилась разработка и реализация первых союзных программ. Были образованы Пограничный и Таможенный комитеты, Комитет по вопросам безопасности.

Следующим важным этапом в развитии союзных отношений стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета стран. 8 декабря 1999 года два государства подписали Договор о создании Союзного государства. Документ вступил в силу 26 января 2000 года, и он обеспечивает равные права и гарантии гражданам и предпринимателям двух независимых государств.

За прошедшее время в деле союзного строительства достигнуто немало успехов, сформирована солидная договорно-правовая база. Созданы все условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, развития экономических отношений. И сегодня российский рынок остается приоритетным для многих белорусских предприятий.

По информации отдела экономики райисполкома, за 2019 год в целом по Быховскому району экспорт товаров составил 142,9 процента к аналогичному периоду прошлого года. Основным торговым партнером традиционно является Российская Федерация – товарооборот достиг 18,4 млн. долларов США, а экспортировано предприятиями товаров на сумму 11 млн. долларов США. Основная доля экспорта товаров приходится на столицу России и Московскую область – 5,7 млн. долларов США. Однако продукция отечественных предприятий востребована также в Санкт-Петербурге, Смоленской, Владимирской, Тверской, Калужской, Псковской, Самарской, Белгородской и других областях соседней страны. Экспортируются в основном продукты питания: консервная продукция, мясные и колбасные изделия, яйца, рыба. В Россию поставляются и непродовольственные товары: одежда, лесопродукция и металлообработка.

В прошлом году экспорт услуг по району составил 355,2 тыс. долларов США. Основную его сумму составила выручка частных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают транспортные услуги. Кстати, доля данного вида деятельности в общем экспорте услуг Быховского района составляет 89,5 процента.

Заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» Евгений Копчинский рассказал, что минувшей осенью их перерабатывающее предприятие презентовало и реализовывало свою продукцию на ярмарке в Новосибирске. Торговая марка «Хозяин-Барин» хорошо известна жителям этого крупного российского города. Представители названного предприятия не только успешно торговали, но и провели переговоры с различными торговыми организациями по вопросам дальнейшего экономического сотрудничества.

В Москве почти два месяца назад проходила международная выставка «ПРОДЭКСПО-2020», где тоже принимал участие наш консервно-овощесушильный завод. В российской столице быховские производители встречались с представителями заинтересованных компаний, обсудив с ними перспективы активного продвижения пищевых товаров предприятия на международном рынке. Всего за 2019 год валютная выручка ОАО «Быховский КОСЗ» от экспорта продукции на российский рынок составила 1 млн. 694 тысячи долларов США.

Инженер по охотничьему хозяйству ГЛХУ «Быховский лесхоз» Эдуард Василенко рассказал, что в наших лесах добыть дичь не прочь охотники из России. В основном приезжают москвичи. В прошлом году для них было организовано 18 туров. Традиционно добывали косулю, лося и оленя. Россияне принесли лесохозяйственному учреждению 70 тыс. рублей выручки. И сотрудничество продолжается.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.