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В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году

01.04.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров №174 от 30 марта 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году

Согласно документу на Br200 млн увеличен лимит кредитования субъектов хозяйствования по решениям Президента до Br535,3 млн. Эти деньги будут выделены Банком развития Беларуси на приобретение современной техники и оборудования ОАО "Промагролизинг" для предоставления ее в лизинг белорусским предприятиям.

Таким образом, общий лимит директивного кредитования на текущий год в итоге вырос с Br740 млн до Br940 млн.

Постановление вступает в силу после его опубликования.

 
 
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  В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров №174 от 30 марта 2020...
 
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