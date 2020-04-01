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В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2020 году
01.04.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров №174 от 30 марта 2020 года сегодня официально опубликовано на
Согласно документу на Br200 млн увеличен лимит кредитования субъектов хозяйствования по решениям Президента до Br535,3 млн. Эти деньги будут выделены Банком развития Беларуси на приобретение современной техники и оборудования ОАО "Промагролизинг" для предоставления ее в лизинг белорусским предприятиям.
Таким образом, общий лимит директивного кредитования на текущий год в итоге вырос с Br740 млн до Br940 млн.
Постановление вступает в силу после его опубликования.
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В Беларуси увеличены лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров №174 от 30 марта 2020...
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