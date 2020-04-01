МТБанк внес изменения в программу лояльности Халва

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В правилах программы лояльности «Халва» произошли следующие изменения:

актуализирован раздел «Термины и определения»;

добавлена классификация по типам операций, а также порядок установления размера процентной ставки для начисления мани-бэк по типам операций;

внесены уточнения в порядок установления размера процентной ставки для начисления мани-бэк, а также ограничений на размер выплачиваемого мани-бэк по каждому из тарифных планов в рамках программы лояльности;

добавлено право банка отказаться от выплаты мани-бэк (предоставления иных поощрений) по операциям, совершенным в организациях торговли и сервиса с некорректными кодами МСС либо с иной некорректной идентификационной информацией;

иные изменения по тексту.

Также в банке проинформировали, что изменился размер процентной ставки для зачисления мани-бэк на счет в рамках программы лояльности «Халва» по операциям, совершаемым с 1 апреля 2020 года. Размер такой процентной ставки в рамках тарифных планов «Карта рассрочки №1 «Халва» и «Карта рассрочки №1 «Халва-Партнер» составит 1% (для операций в продуктовых магазинах с МСС 5411 – 0,5%).

С новой редакцией правил программы лояльности «Халва» можно ознакомиться здесь.