|
МТБанк внес изменения в программу лояльности Халва
Источник материала: Myfin
В правилах программы лояльности «Халва» произошли следующие изменения:
Также в банке проинформировали, что изменился размер процентной ставки для зачисления мани-бэк на счет в рамках программы лояльности «Халва» по операциям, совершаемым с 1 апреля 2020 года. Размер такой процентной ставки в рамках тарифных планов «Карта рассрочки №1 «Халва» и «Карта рассрочки №1 «Халва-Партнер» составит 1% (для операций в продуктовых магазинах с МСС 5411 – 0,5%).
С новой редакцией правил программы лояльности «Халва» можно ознакомиться здесь.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТБанк сообщает, что с 1 апреля начинает действовать новая редакция правил программы лояльности Халва .
|
Свежие газеты
Архив (Разное)