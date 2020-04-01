«Я не знаю, должна ли публиковать это». Виктория Бекхэм снялась для обложки Vogue

Источник материала: ОНТ

45-летняя модель, экс-солистка Spice Girls, супруга знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма снялась для обложки нового мексиканского журнала Vogue. Фото она опубликовала на своей странице в Instаgram.

Виктория позирует на обложке апрельского номера, лежа на полу и закинув ноги на диван. Для съемки модель надела маленькое черное платье с фигурным вырезом. Для Виктории выбрали насыщенно синие тени с золотыми акцентами.

В подписи к посту Виктория призналась, что ей неловко публиковать эти фото сейчас.

«Я не знаю, должна ли я публиковать это или нет. Обложка, которая была снята словно в другой реальности и времени. Несколько месяцев назад мне было так весело сниматься для Vogue Mexico в Нью-Йорке с невероятной командой. Надеюсь, наши творческие индустрии продолжат работать, позволяя нам немного ускользать от реальности и вдохновляться в такие беспрецедентные времена. Я радуюсь, вспоминая этот съемочный день», – подписала фото Виктория Бекхэм.

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