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Как минимум миллион человек потеряли работу в Европе за две недели

01.04.2020 10:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как минимум миллион человек потеряли работу в Европе за две недели

За последние две недели в Европе не менее миллиона человек потеряли работу, сообщает Euronews со ссылкой на Европейскую конфедерацию профсоюзов (ЕКП).

Такая цифра взята из отчетов, которые представили профсоюзы по всей Европе. Сюда включены только те работники по контракту, кто подал заявления на пособие по безработице, информирует ЕКП. Общее число уволенных, в том числе и самозанятых, может быть вдвое больше.

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За последние две недели в Европе не менее миллиона человек потеряли работу, сообщает Euronews со ссылкой на Европейскую конфедерацию профсоюзов (ЕКП). Такая цифра...
 
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