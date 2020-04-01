Как минимум миллион человек потеряли работу в Европе за две недели

Источник материала: ОНТ

За последние две недели в Европе не менее миллиона человек потеряли работу, сообщает Euronews со ссылкой на Европейскую конфедерацию профсоюзов (ЕКП).

Такая цифра взята из отчетов, которые представили профсоюзы по всей Европе. Сюда включены только те работники по контракту, кто подал заявления на пособие по безработице, информирует ЕКП. Общее число уволенных, в том числе и самозанятых, может быть вдвое больше.

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