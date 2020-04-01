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COVID-19: "БПС-Сбербанк" приостанавливает работу ряда офисов
Источник материала: Партизан
«БПС-Сбербанк» с 1 апреля приостанавливает обслуживание клиентов в ряде дополнительных офисов и пунктов обслуживания. Всего речь идет о 17 объектах.
Их
Обслуживание приостанавливается в связи с реализацией комплекса мер профилактики распространения респираторных вирусных инфекций.
Также с 1 апреля обслуживание физлиц в работающих офисах будет производиться с 9:00 до 17:00 по будним дням, суббота и воскресенье будут выходными.
Исключение сделано для четырех объектов в Минске и Островце, которые будут работать по прежнему графику.
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«БПС-Сбербанк» с 1 апреля приостанавливает обслуживание клиентов в ряде дополнительных офисов и пунктов обслуживания. Всего речь идет о 17 объектах.
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