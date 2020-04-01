перечень размещен на сайте банка. Они находятся в Ихразмещен на сайте банка. Они находятся в Бресте , Новополоцке, Гомеле , Минске, Могилеве, Жодино, Гродно, Смолевичах, Солигорске.





Обслуживание приостанавливается в связи с реализацией комплекса мер профилактики распространения респираторных вирусных инфекций.





Также с 1 апреля обслуживание физлиц в работающих офисах будет производиться с 9:00 до 17:00 по будним дням, суббота и воскресенье будут выходными.





Исключение сделано для четырех объектов в Минске и Островце, которые будут работать по прежнему графику.