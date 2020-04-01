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COVID-19: "БПС-Сбербанк" приостанавливает работу ряда офисов

01.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«БПС-Сбербанк» с 1 апреля приостанавливает обслуживание клиентов в ряде дополнительных офисов и пунктов обслуживания. Всего речь идет о 17 объектах.

Их перечень размещен на сайте банка. Они находятся в Бресте, Новополоцке, Гомеле, Минске, Могилеве, Жодино, Гродно, Смолевичах, Солигорске.

Обслуживание приостанавливается в связи с реализацией комплекса мер профилактики распространения респираторных вирусных инфекций.

Также с 1 апреля обслуживание физлиц в работающих офисах будет производиться с 9:00 до 17:00 по будним дням, суббота и воскресенье будут выходными. 

Исключение сделано для четырех объектов в Минске и Островце, которые будут работать по прежнему графику.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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«БПС-Сбербанк» с 1 апреля приостанавливает обслуживание клиентов в ряде дополнительных офисов и пунктов обслуживания. Всего речь идет о 17 объектах.
 
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