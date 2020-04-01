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«Разработано несколько антикризисных сценариев». Как работать лёгкой промышленности в нынешних условиях?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Лёгкая промышленность: вызовы и риски» – тема очередной встречи участников проекта «Экспертная среда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почему под маркой изделий секонд-хенд, которые облагаются сниженными ввозными пошлинами, завозится новая одежда с этикетками? И как законодательно разграничить вещи для стоковых магазинов и вторых рук?
Белорусские производители – за честную конкуренцию. Конечно, главный барьер сегодня – эпидемиологическая ситуация во всём мире. Есть нюансы с поставками сырья. Но предприятия не останавливаются. Некоторые перепрофилированы под производство товаров медицинского назначения.
Иван Турчак, генеральный директор предприятия по выпуску товаров лёгкой промышленности:
«Экспертная среда» – площадка для обсуждения стратегических направлений развития страны. Это совместный проект Белорусского института стратегических исследований и Белорусского телеграфного агентства. За круглым столом каждую неделю собираются эксперты, чтобы обсудить самые актуальные темы.
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«Разработано несколько антикризисных сценариев». Как работать лёгкой промышленности в нынешних условиях?
Новости Беларуси. «Лёгкая промышленность: вызовы и риски» – тема очередной встречи участников проекта «Экспертная среда», сообщили в программе Новости «24 часа»...
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