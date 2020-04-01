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Фанаты на удаленке: как живут футбольные болельщики в условиях карантина

01.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минский футбольный клуб «Динамо» сегодня у европейских болельщиков даже популярнее, чем «Манчестер Юнайтед». А все потому, что чемпионат Беларуси чуть ли не единственный, который не встал на паузу. О жизни футбольных фанатов на карантине – в материале корреспондента «МИР 24» Романа Бирюкова.

Трибуны опустели, стадионы закрыты, все сидят по домам. В том числе и футбольные болельщики. Остается разве что обмотаться шарфом и ностальгировать. Но есть и другие способы «фанатеть» в домашних условиях

Максим – фанат «Спартака» с двадцатилетним стажем. Сейчас сектор стадиона ему заменяет компьютерная приставка. Играет исключительно за любимый клуб и прямо сейчас побеждает в очередном «виртуальном» дерби ЦСКА.

А Андрей во время домашней самоизоляции открыл для себя белорусский футбол. Высшая лига – единственный в мире чемпионат, который не ушел на карантин.

«Раньше и не слышал о существовании таких команд. А теперь даже несколько футболистов знаю», – отметил футбольный болельщик Андрей Кашковский.

Но главная футбольная страсть у Андрея другая. Он много лет поддерживает итальянскую «Рому».

«Я как футбольный болельщик клуба «Рома» очень опечален теми событиями, которые происходят в мире. Но, к счастью, есть возможность пересмотреть матчи любимой команды», – указал Андрей Кашковский.

Во время самоизоляции Андрей находит утешение в просмотре старых матчей «волков» в интернете. И все-таки надеется, что уже летом снова побывает в Риме на Олимпийском стадионе.

Коротают время дома и еще одни участники футбольного матча – судьи. И, надо сказать, зря времени не теряют. Например, вот этот лайнсмен из Танзании тренируется фиксировать офсайд прямо посреди комнаты. Одет он при этом, как и полагается, по форме.



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Трибуны опустели, стадионы закрыты, все сидят по домам, в том числе и футбольные болельщики. Одни из них смотрят матчи чемпионата Беларуси, другие – пересматривают...
 
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