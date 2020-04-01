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Фанаты на удаленке: как живут футбольные болельщики в условиях карантина
01.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минский футбольный клуб «Динамо» сегодня у европейских болельщиков даже популярнее, чем «Манчестер Юнайтед». А все потому, что
Трибуны опустели, стадионы закрыты, все сидят по домам. В том числе и футбольные болельщики. Остается разве что обмотаться шарфом и ностальгировать. Но есть и другие способы «фанатеть» в домашних условиях
А Андрей во время домашней самоизоляции открыл для себя белорусский футбол. Высшая лига – единственный в мире чемпионат, который не ушел на карантин.
Но главная футбольная страсть у Андрея другая. Он много лет поддерживает итальянскую «Рому».
Во время самоизоляции Андрей находит утешение в просмотре старых матчей «волков» в интернете. И все-таки надеется, что уже летом снова побывает в Риме на Олимпийском стадионе.
Коротают время дома и еще одни участники футбольного матча – судьи. И, надо сказать, зря времени не теряют. Например, вот этот лайнсмен из Танзании тренируется фиксировать офсайд прямо посреди комнаты. Одет он при этом, как и полагается, по форме.
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Трибуны опустели, стадионы закрыты, все сидят по домам, в том числе и футбольные болельщики. Одни из них смотрят матчи чемпионата Беларуси, другие – пересматривают...
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