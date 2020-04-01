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Новое фото дочери Нюши умилило поклонников

01.04.2020 11:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новое фото дочери Нюши умилило поклонников

Певица Нюша поделилась новым снимком своей подросшей дочери Симбы в Instagram. Звезда находится в самоизоляции и много времени проводит с семьей. Новый «домашний» снимок умилил поклонников исполнительницы.

При этом мнения подписчиков разделились: некоторым показалось, что малышка больше похожа на маму, другие посчитали, что Симба – копия папы. Однако в одном поклонники певицы были единодушны, отметив, что девочка – милашка.

«Какие классные красавицы», «Фото такие клевые», «Какие милашки», – делились пользователи в комментариях.

Отметим, что Нюша замужем за чиновником Игорем Сивовым, их свадьба состоялась в 2017-м, а в ноябре следующего года на свет появилась их дочь.

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Певица Нюша поделилась новым снимком своей подросшей дочери Симбы в Instagram. Звезда находится в самоизоляции и много времени проводит с семьей. Новый «домашний»...
 
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