Новое фото дочери Нюши умилило поклонников

Источник материала: ОНТ

Певица Нюша поделилась новым снимком своей подросшей дочери Симбы в Instagram. Звезда находится в самоизоляции и много времени проводит с семьей. Новый «домашний» снимок умилил поклонников исполнительницы.

При этом мнения подписчиков разделились: некоторым показалось, что малышка больше похожа на маму, другие посчитали, что Симба – копия папы. Однако в одном поклонники певицы были единодушны, отметив, что девочка – милашка.

«Какие классные красавицы», «Фото такие клевые», «Какие милашки», – делились пользователи в комментариях.

Отметим, что Нюша замужем за чиновником Игорем Сивовым, их свадьба состоялась в 2017-м, а в ноябре следующего года на свет появилась их дочь.

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