|
Пожар в жилом доме Нью-Йорка: погибли четыре человека
Источник материала: ОНТ
Пожар в жилом доме Нью-Йорка сегодня унёс жизни четырёх человек. Один получил сильные ожоги и находится в больнице.
Огонь вспыхнул в шестиэтажном здании в районе Бронкс. Пламя охватило последний этаж и из-за густого дыма жильцы не могли выбраться даже к пожарной лестнице. На место прибыли больше 140 пожарных. Возгорание удалось полностью устранить только через три часа. Причина пожара выясняется.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар в жилом доме Нью-Йорка сегодня унёс жизни четырёх человек. Один получил сильные ожоги и находится в больнице. Огонь вспыхнул в шестиэтажном здании в районе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)