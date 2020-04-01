Пожар в жилом доме Нью-Йорка: погибли четыре человека

Источник материала: ОНТ

Пожар в жилом доме Нью-Йорка сегодня унёс жизни четырёх человек. Один получил сильные ожоги и находится в больнице.

Огонь вспыхнул в шестиэтажном здании в районе Бронкс. Пламя охватило последний этаж и из-за густого дыма жильцы не могли выбраться даже к пожарной лестнице. На место прибыли больше 140 пожарных. Возгорание удалось полностью устранить только через три часа. Причина пожара выясняется.

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