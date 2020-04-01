Популярный универсам на Маяковского превратили в крупный супермаркет

В Минске на улице Маяковского, 146 открылся крупный супермаркет «Санта». После капитального ремонта здесь появились длинные витрины со свежими продуктами, зона для гурманов, пекарня и пиццерия. Инвестиции в модернизацию оказались сопоставимы с запуском магазина «с нуля».

Супермаркет «Санта» разместился на месте бывшего универсама. Здание окружает плотный жилой массив, рядом проложена многоуровневая развязка. В магазине и раньше было оживлённо: в предпраздничные дни доходило до 10 тысяч покупателей.

Брестский ритейлер полностью обновил магазин: на капитальный ремонт ушло около двух месяцев. В торговый зал завезли крупные витрины и поставили мощное оборудование, появились площадки с едой на вынос. Изменился и интерьер, а фасады «приоделись» в панели цвета морской волны.

«Мы открыли совершенно новый магазин в модном европейском концепте. Вложения в запуск супермаркета сопоставимы с расходами на открытие магазина «с нуля». Внутри провели серьезный ремонт, поставили оборудование мировых брендов. Да и наполнение совершенно другое – покупатели остались в выигрыше», – отмечают в сети «Санта».

Торговый зал площадью 700 «квадратов» вмещает почти 19 тысяч наименований товаров – вдвое больше, чем в обычных магазинах. Видное место у входа отвели под фрукты и овощи – на открытии бойко разбирали бананы и мандарины. Много и бакалеи: круп, макарон, консервов, подсолнечного масла, разных видов чая и кофе.

Приглянулась покупателям мясная витрина с вырезками, колбасами и деликатесами. Представлены и десятки видов замороженной рыбы – свежие партии продолжают поступать из Скандинавии. В магазине также предлагают мясные и куриные полуфабрикаты собственного производства.

Предусмотрена зона с готовыми блюдами: салатами, котлетами, суши. На гриле жарится цыпленок, а выпечка поступает из пекарни при магазине. Есть и своя пиццерия: итальянское блюдо готовят из натуральных ингредиентов.

«В магазине сделана ставка на «вкусный выбор» товаров, что касается как разнообразия, так и качества. Прежде всего, здесь много популярных продуктов: мяса, рыбы, «молочки», бакалеи, фруктов и овощей. Рядом есть офисы, что формирует спрос на еду в формате Food-to-Go, поэтому мастера готовят суши, пиццу и другие блюда. Магазин привлечет покупателей в радиусе двух километров», – убежден ритейлер.