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В Могилевской области дополнительно закупят четыре бокса биологической защиты для транспортировки больных

01.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевской области дополнительно закупят четыре бокса биологической защиты для транспортировки больныхВ Могилевской области дополнительно закупят для учреждений здравоохранения четыре бокса биологической защиты для транспортировки пациентов с вирусными и инфекционными заболеваниями, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

«Для обеспечения безопасности жителей области и сотрудников бригад скорых для Могилевской области дополнительно будут закуплены четыре бокса для транспортировки пациентов с вирусными и инфекционными заболеваниями. В таких боксах можно не только перевозить пациента, но и оказывать врачебную помощь без угрозы заразиться, — рассказал Александр Старовойтов. — Боксы можно использовать для перевозки пациента с любым быстро распространяющимся заболеванием. В нем он может находиться несколько часов, но для длительного пребывания такой бокс не подходит».

Как отметил Александр Старовойтов, в одном боксе за сутки можно перевезти около 10-12 пациентов.

БЕЛТА

 
 
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В Могилевской области дополнительно закупят для учреждений здравоохранения четыре бокса биологической защиты для транспортировки пациентов с вирусными и...
 
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