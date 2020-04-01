Источник материала: Новости Дзержинска

Республиканская акция «Неделя леса», приуроченная Году малой родины и посвященная 75-летию Великой Победы, проходит с 28 марта по 4 апреля 2020 года.

Традиционно организатором мероприятия выступает Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

Главной целью акции является привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.

Министерством лесного хозяйства при поддержке Министерства образования Республики Беларусь будет проведен конкурс среди учреждений общего среднего образования, участвующих в акции.

Конкурс пройдет по номинациям «Самая активная школа» и «Самый активный класс».

Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.



