ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«30 дней на велосипеде». Как поучаствовать в акции-челлендже?

01.04.2020 12:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Весь апрель не на ногах, а на двух колёсах. И это не просто прогулки, а ежедневные квесты. 1 апреля стартует всемирная акция «30 дней на велосипеде», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в ней примут участие более тысячи белорусов.

«30 дней на велосипеде». Как поучаствовать в акции-челлендже?

Чтобы придумать 30 загадок по одной на каждый день у организаторов ушло два месяца. Утром в группе появляется задание. Для его решения нужно посетить конкретный адрес в Минске.

На проспекте Независимости появился двухметровый счётчик велосипедистов. Для чего он нужен?

«30 дней на велосипеде». Как поучаствовать в акции-челлендже?

Первый, кто приедет фотографируется и размещает фото в соцсети с хештегами акции. Там же он получит дополнительное задание, которое позволит найти фишку с логотипом «30 дней на велосипеде».

«30 дней на велосипеде». Как поучаствовать в акции-челлендже?

Кто по итогам месяца соберёт больше всего фишек, получит главный приз настольные часы в виде велосипедного тормозного диска. 

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Весь апрель не на ногах, а на двух колёсах. И это не просто прогулки, а ежедневные квесты. 1 апреля стартует всемирная акция «30 дней на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар в жилом доме Нью-Йорка: погибли четыре человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика