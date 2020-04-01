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«30 дней на велосипеде». Как поучаствовать в акции-челлендже?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Весь апрель не на ногах, а на двух колёсах. И это не просто прогулки, а ежедневные квесты. 1 апреля стартует всемирная акция «30 дней на велосипеде», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в ней примут участие более тысячи белорусов.
Чтобы придумать 30 загадок – по одной на каждый день – у организаторов ушло два месяца. Утром в группе появляется задание. Для его решения нужно посетить конкретный адрес в Минске.
Первый, кто приедет – фотографируется и размещает фото в соцсети с хештегами акции. Там же он получит дополнительное задание, которое позволит найти фишку с логотипом «30 дней на велосипеде».
Кто по итогам месяца соберёт больше всего фишек, получит главный приз – настольные часы в виде велосипедного тормозного диска.
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Новости Беларуси. Весь апрель не на ногах, а на двух колёсах. И это не просто прогулки, а ежедневные квесты. 1 апреля стартует всемирная акция «30 дней на...
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