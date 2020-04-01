Состоялось заседание наблюдательного совета ОАО «Городейский сахарный комбинат», передает сайт
Руководителем сахарного завода стал Игорь Макар, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Миноблисполкома.
|
Назначен новый директор ОАО «Городейский сахарный комбинат»
01.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
Состоялось заседание наблюдательного совета ОАО «Городейский сахарный комбинат», передает сайт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялось заседание наблюдательного совета ОАО «Городейский сахарный комбинат», передает сайт концерна “Белгоспищепром”. Ключевым вопросом, который был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)