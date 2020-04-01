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Назначен новый директор ОАО «Городейский сахарный комбинат»

01.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Состоялось заседание наблюдательного совета ОАО «Городейский сахарный комбинат», передает сайт концерна “Белгоспищепром”. Ключевым вопросом, который был вынесен на повестку дня, стало назначение директора предприятия.

Назначен новый директор ОАО «Городейский сахарный комбинат»

Руководителем сахарного завода стал Игорь Макар, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Миноблисполкома.


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Состоялось заседание наблюдательного совета ОАО «Городейский сахарный комбинат», передает сайт концерна “Белгоспищепром”. Ключевым вопросом, который был...
 
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