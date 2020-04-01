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Рекомендации Бош Авто Сервис: как продлить срок службы тормозной системы

01.04.2020 13:08 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Тормозная система — не только важная, но и достаточно дорогостоящая часть автомобиля. Чтобы она служила долго, вместе со специалистами сети Бош Авто Сервис мы предлагаем воспользоваться следующими советами.

Новые тормозные диски и колодки важно обкатать. Но делайте это правильно!

Разгоните автомобиль до 50-60 км/ч, после чего начинайте постепенно притормаживать, пока скорость не снизится до 10 км/ч. Повторите эту схему около 10 раз. Первые 200-300 км следует избегать резких торможений, да и в целом ускорять процесс обкатки длительной и усиленной работой тормозов — не лучшая идея. Вместо этого попрактикуйте торможения на низкой скорости.

Грамотная езда

Придерживаясь спокойного стиля вождения без резких разгонов и торможений и с плавными остановками.

Минимум 2 раза в год заезжайте на СТО для профилактического осмотра тормозной системы

Проверять следует состояние самих дисков и колодок, а также уровень тормозной жидкости. При появлении шумов следует провести полное обслуживание тормозной системы: демонтировать суппорт, проверить состояние всех деталей, почистить и смазать те элементы, которые в этом нуждаются. Те же самые операции стоит повторить при любой замене компонентов тормозной системы.

Специалисты рекомендуют использовать качественные составы от проверенных производителей (например, смазку Bosch Superfit и тормозную жидкость Bosch ENV6). Кроме проверки тормозов, заодно не забудьте проверить состояние деталей подвески и рулевого управления (тяг, сайлентблоков, стоек стабилизатора, амортизатора и т. д.).

 
 
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Тормозная система — не только важная, но и достаточно дорогостоящая часть автомобиля. Чтобы она служила долго, вместе со специалистами сети Бош Авто Сервис мы...
 
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