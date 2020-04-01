Деревня нас спасет. Рассказываем, как правильно выбирать деревянную хату и участок для огорода

Источник материала: Tut.by

Многим белорусам сейчас очевидно, что предстоящий год еще подкинет испытаний. Именно в такие времена горожане понимают, что пора заняться огородом . А что, бульба, огурчик и помидор есть — и уже не голодный. Но что делать тем, у кого нет ни дачи, ни старого родительского дома? Советуем проехаться по деревням — чуть дальше от Минска можно найти хороший вариант дома с большим участком за совсем небольшие деньги. На что обратить внимание при покупке, чтобы потом не жалеть?



Фото предоставлено читателем на конкурс «Дачная история»

На что обратить внимание при выборе участка?

Старые деревенские дома могут послужить еще долго как дачи. Многие горожане, кому не нравится скученность садовых товариществ или дачных кооперативов, обзаводятся именно такой загородной недвижимостью.

Как правило, земельные участки, которые прилагаются к дому, имеют солидные размеры — 25, 30, 50 соток. И именно здесь можно реализовать самые грандиозные планы по выращиванию картошки и помидоров.



Фото: kufar.by

Итак, если рассматривать покупку домика в деревне как дачу под ведение огорода и отдыха, то вот рекомендации из шести пунктов, на что стоит обратить внимание.

Участок в низине с высоким уровнем грунтовых вод лучше обойти стороной — на нем в дождливое лето ничего, кроме сорняков, не вырастет. Узнать, глубоко ли грунтовые воды, просто — прокопайте лопатой ямку. Если на глубине 50 см и раньше на дне начнет проступать вода — значит, вода рядом. На такой земле не стоит закладывать и сад — яблоням и грушам здесь не понравится. Если с восточной, юго-восточной стороны участка много высоких деревьев или зарослей, сильно затеняющих ваш будущий огород, то стоит узнать, можно ли их проредить или вовсе убрать. На сильно затененном участке много не вырастишь. Есть ли вокруг участка забор? Если нет, то придется потратиться хотя бы на сетку-рабицу. Без этого на ваши посевы могут позариться как лесные гости, так и соседские коровы, козы, куры или собаки. Сразу подумайте, как организовать полив. Для тех, кто не в курсе, — в белорусских деревнях центральный водопровод до сих пор редкость. И если он есть, то воду берут из колонок. А теперь представьте, сколько раз в день вам придется ходить с ведрами к ней, чтобы полить помидоры. Если на участке есть свой колодец — уже хорошо. Для облегчения труда всегда можно закинуть в него насос «Ручеек» и не таскать воду. Если старый дом отключен от электролинии, обязательно узнайте, сколько будет стоить его подключить и какие для этого потребуются документы. Участок без электричества — это авантюра. Оценивайте землю, как будто вам завтра уже нужно копать грядки. Если прошлые хозяева землю постоянно обрабатывали или хотя бы косили траву на участке, то это будет сделать несложно. Если же участок годами не обрабатывался, то новому владельцу предстоит серьезная работа — выкорчевать кусты, деревья, старый сад и только после этого в буквальном смысле поднимать целину. Если это вас не пугает, то искать технику и людей проще через сельсовет — там подскажут, к кому обратиться. Впрочем, для этого можно нанять и кого-то из местных.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Хорошо, а дом как выбрать?

Если с участком более-менее понятно, то дальше следует обследовать дом и другие строения на участке. На что стоит обратить внимание в первую очередь, объяснил Андрей Авдевич, специалист по ремонту деревянных домов.

По его словам, сначала стоит осмотреть фундамент. Если сруб стоит на бетонном цоколе высоко от земли — это уже хорошо. Но, как правило, дома строились 50−70 лет назад и фундаментом им служили просто камни. Со временем они вросли в землю вместе со срубом. Естественно, что за столько времени нижние венцы могли полностью сгнить.



Фото предоставлено читателем на конкурс «Дачная история»

Чем это обернется для нового владельца? Смотря что дальше он будет делать с этим домом. Если это просто временная крыша над головой и место для хранения инвентаря, то на состояние строения можно не обращать внимания.

Если в планах — использовать его по назначению, то есть жить в нем хотя бы в выходные, то тогда потребуется ремонт. И это уже история не про экономию.

Начинают в таком случае с замены нижних венцов — сруб поднимают на специальные домкраты, под ним делают бетонный фундамент, прогнившие бревна меняют на свежий брус или на кладку из блоков.



Фото предоставил Андрей Авдевич

Внутри меняют полы, разбирают печь и грубки. Существующий «интерьер» мало кто оставляет — обшивки, штукатурки и несколько слоев обоев обычно выбрасывают.



Фото предоставлено читателем на конкурс «Дачная история»

Если дом снаружи обит доской-шалевкой, то ее обязательно снимают под окнами, дверями, внизу стен, в местах затеканий воды: на этих участках часто можно найти трухлявые бревна. За деньги их можно поменять, не разрушая весь дом. Специалисты также берутся уничтожить шашеля — жучка, который живет внутри бревен и питается ими же.

Крыша на доме может быть любая, но главное, чтобы не протекала. В противном случае получите гнилое аварийное перекрытие. Чтобы понять, в каком состоянии кровля, нужно лезть на чердак. Там стоит осмотреть стропила, балки. Обратите внимание на дымоход — он должен быть целым, без трещин, а в месте прохода через перекрытия не соприкасаться с деревянными конструкциями.



Крыша протекала — перекрытия гнилые. Фото из группы «Деревенские люди» в фейсбуке

Если печь выглядит работоспособной, не стоит ее сразу раскалять — она может прийти в негодность. Известны случаи, когда старые печи из-за неправильной эксплуатации становились причиной пожара. Стоит понимать, что ее могли не топить несколько лет подряд и все внутри ее отсырело — ей нужно дать просохнуть. Лучше воспользуйтесь советом печника Алексея Горбачева:

— Печка не любит быстрого нагрева: когда она холодная, надо ее прогреть малым количеством топлива — тресочками, маленькими полешками — час-полтора. Иначе кирпич лопнет и будет ремонт или полный разбор печи. Также печь не любит перегревов, когда к стенкам невозможно прикоснуться. Печка — это та же машина: ее надо прогреть на «малом газу», а потом давать нагрузку.



Такую печь уже не стоит растапливать. Фото из группы «Деревенские люди» в фейсбуке

Если печь в трещинах, кирпичи в кладке шевелятся, то лучше не искушать судьбу и вызвать печника, чтобы оценить, годится она к эксплуатации, нужно ее ремонтировать или полностью разбирать.

Те, кто имел дело с восстановлением старых домов, рассказывают, что иногда проще разобрать и построить новый дом. Но если денег на это нет, то единственный вариант — поэтапная реконструкция. Впрочем, в объявлениях есть дома, которым такие манипуляции не понадобятся — они вполне себе еще крепкие, и можно обойтись косметическим ремонтом.

Таким образом, при осмотре домика в деревне обращайте внимание на состояние фундамента и нижних венцов сруба, протекает ли крыша, целостность дымохода и состояние печи. Будет правильным взять с собой специалиста — он сможет оценить реальное состояние всех конструкций. Если по всем этим пунктам будет положительный «вердикт», то дом можно покупать.

И еще один нюанс, о котором стоит помнить горожанам, собравшимся в деревню, — в старых хатах не будет туалета и ванной. Все удобства во дворе.

Почем неплохие дома под Минском?

Искать домик в деревне можно по объявлениям на сайтах недвижимости. Здесь простая закономерность — чем ближе к Минску, тем дороже. При этом зачастую ценность представляет только участок — ветхие хаты на них никто не рассматривает как объект недвижимости. Мы обратили внимание на те, где еще есть шанс провести реконструкцию.

Вот, к примеру, двухэтажный деревянный недострой в деревне Селище Логойского района в 27 км от МКАД. Год строительства — 2011-й, общая площадь — 110 «квадратов», есть печка, свет, скважина и туалет на улице. Участок ровный, почти 23 сотки, частично огорожен. За него хотят 35 тысяч рублей. На Логойщине, кстати, старые дома сравнительно дорогие — в том же Червенском районе, при таком же удалении от Минска, можно найти дешевле.



Фото: kufar.by

В Хотеново (Смолевичский район) отдают дом с участком в 50 (!) соток земли уже за 20 тысяч рублей. Хата с виду крепкая, участок огорожен. Есть свой колодец, электричество, телефон и интернет. В огороде, по словам хозяйки, уже три года ничего не растет, но и бурьяна нет. Печь и грубки рабочие, требуют лишь косметического ремонта. Есть еще сараи и даже баня. Рядом речка Усяж. До Минска — 40 км.



Фото: kufar.by

А вот дом в деревне Студенка (там, где Наполеон когда-то переправлялся) продается за 21 тысячу рублей. На участке в 25 соток есть еще сарай и погреб. До Минска — 77 км.



Фото: kufar.by

В Молодечненском направлении, в 43 км от МКАД, можно посмотреть деревянный дом в деревне Татарщина за такие же деньги. Участок — 25 соток, есть колодец и электричество.

А если посмотреть дальше от столицы?

В то же время в пределах тех же 100 км от столицы можно найти дома в два-три раза дешевле. Вот, например, в деревне Пешкуры (Воложинский район) можно присмотреться к дому за 7200 рублей. К нему прилагаются еще и 25 соток земли.



Фото: kufar.by

Чуть дороже есть дом в деревне Трилес в Столбцовском районе. В описании говорится, что это хороший дом, сарай, 500 метров до леса, недалеко речка Сула. Отопление печное, вода в колодце, большой крайний участок под помидоры. Цена — 8800 рублей. Отметим, что в этом районе можно найти еще с десяток подобных домов.



Фото: kufar.by

Еще дешевле дома на периферии Минской области — вполне крепкую с виду хату можно купить и за условную тысячу-две рублей. Например, в Гаврильчицах (Солигорский район) дом с участком продают за 1000 рублей.

А как забрать дом почти даром?

Ездить за 150−200 км от Минска, чтобы растить картошку, не каждый согласится. Но для кого это не расстояние — можно вспомнить о деревне Косаричи в Глусском районе. Там за дома с большими участками просят 300−600 долларов, и их понемногу разбирают — минчане, бобруйчане, люди из Москвы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Стоит отметить также, что в стране очень много домов, в которых никто не живет, но их не найдешь на сайтах по продаже недвижимости. Чтобы получить информацию о них, нужно обращаться в сельсоветы — там гораздо длиннее список пустующих домов, которые можно купить.

Алгоритм действий следующий: приезжаете в понравившуюся вам деревню и смотрите пустые дома. Номера понравившихся записываете и едете в сельсовет, где вам говорят, есть ли наследники и где их искать. Сельсовет тоже заинтересован в том, чтобы у пустующих домов появились хозяева. Прием бывает в определенные дни, поэтому лучше предварительно позвонить.

Там же узнаете, есть ли документы на дом и землю. Если их нет, то пишете заявление на выезд землеустроительной службы, потом получаете техпаспорт на дом. Вся процедура оформления занимает от двух до четырех месяцев. Стоимость всех процедур — 600−800 рублей.

Иностранцы тоже могут купить дом в белорусской деревне, но есть один нюанс: в частную собственность оформляется только дом, а земельный участок оформляется в аренду на 49 лет.

Подобрать крепкий дом в деревне не так-то просто: не факт, что найдется быстро и в хорошем состоянии, но поездить и поискать стоит. По крайней мере, такое путешествие позволит слегка отдохнуть от самоизоляции в квартире.

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