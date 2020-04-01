БАЖ призывает коллег материально поддержать семью журналиста Сергея Сацука

Источник материала: Ежедневник

Белорусская ассоциация журналистов призывает коллег оказать материальную поддержку семье редактора портала «Ежедневник» Сергея Сацука.

25 марта Комитет госконтроля задержал известного белорусского журналиста, редактора онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. В отношении него выбрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО.

«После водворения нашего коллеги в СИЗО его семья оказалась в сложном материальном положении. Сергей был основным кормильцем в семье, его жена является инвалидом, ей требуются недешевые лекарственные средства. Также в связи с задержанием Сергея средства нужны для подготовки передач в СИЗО», - говорится в обращении, размещенном на сайте БАЖ .

«Мы призываем всех материально поддержать семью журналиста Сергея Сацука, – отмечается далее. – Сделать это можно с помощью банковской карточки здесь .