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Опубликован рейтинг сильнейших белорусских дзюдоистов

01.04.2020 13:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликован рейтинг сильнейших белорусских дзюдоистов

Опубликован рейтинг сильнейших белорусских дзюдоистов. Среди мужчин первое место у Даниэля Мукете.

На второй и третьей позициях – Егор Воропаев и Никита Свирид. У женщин лидер прежний – Марина Слуцкая. Она, напомним, один из лидеров европейского рейтинга. И у нее лучшие шансы попасть на Олимпийские игры. Виктория Новикова в национальном рейтинге – вторая. Ульяна Миненкова – третья.

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Опубликован рейтинг сильнейших белорусских дзюдоистов. Среди мужчин первое место у Даниэля Мукете. На второй и третьей позициях – Егор Воропаев и Никита Свирид. У...
 
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