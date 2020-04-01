Источник материала: ОНТ

Опубликован рейтинг сильнейших белорусских дзюдоистов. Среди мужчин первое место у Даниэля Мукете.

На второй и третьей позициях – Егор Воропаев и Никита Свирид. У женщин лидер прежний – Марина Слуцкая. Она, напомним, один из лидеров европейского рейтинга. И у нее лучшие шансы попасть на Олимпийские игры. Виктория Новикова в национальном рейтинге – вторая. Ульяна Миненкова – третья.

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