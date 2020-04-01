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Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
01.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
13 марта 2020 21:49 2541
Руслан Алехно с концертной программой "МЫ ЖИВЁМ" выступил в Солигорске.
13 марта белорусский певец Руслан Алехно, особенно полюбившийся солигорчанкам исполнением песни «Необыкновенная», выступил на сцене Дворца культуры г. Солигорска с концертной программой «Мы живём». В ней были собраны разноплановые композиции: зрители услышали как уже полюбившиеся песни Алехно, так и его новые музыкальные работы.
Во время концерта певец также исполнил знаменитую песню Андрея Миронова «Белый парус». Грамотно подобранный репертуар певца, его манера держаться на сцене, живой звук — все это не могло не порадовать зрителя.
За свою артистическую карьеру Руслан Алехно добился невероятных успехов, неизменное участие в самых популярных теле- и радиопрограммах.
Время летело незаметно. Песня за песней. Много добрых слов и эмоций со сцены, много цветов и рукоплесканий из зала. Полное взаимопонимание и отдача между артистом и зрителем.
Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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13 марта 2020 21:49 2541 Руслан Алехно с концертной программой "МЫ ЖИВЁМ"...
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