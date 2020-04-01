Источник материала: Soligorsk News



Руслан Алехно с концертной программой "МЫ ЖИВЁМ" выступил в Солигорске. Автор: Эдуард Кидяев.

13 марта белорусский певец Руслан Алехно, особенно полюбившийся солигорчанкам исполнением песни «Необыкновенная», выступил на сцене Дворца культуры г. Солигорска с концертной программой «Мы живём». В ней были собраны разноплановые композиции: зрители услышали как уже полюбившиеся песни Алехно, так и его новые музыкальные работы.

Во время концерта певец также исполнил знаменитую песню Андрея Миронова «Белый парус». Грамотно подобранный репертуар певца, его манера держаться на сцене, живой звук — все это не могло не порадовать зрителя.



Солигорские поклонники с особым творчеством ждали выступления любимого певца. Начался концерт с громких аплодисментов, прозвучавших в зале во время появления артиста на сцене.























За свою артистическую карьеру Руслан Алехно добился невероятных успехов, неизменное участие в самых популярных теле- и радиопрограммах.



О его творчестве снято несколько фильмов, а гастрольный график всегда расписан намного месяцев вперёд. Но, по словам певца, «главным показателем популярности для него являются полные залы на концертах». Уже много лет Алехно остаётся верным выбранному им сценическому стилю и репертуару.



Романтичный образ, чарующий голос и поэтичные тексты никого не оставляют равнодушным.











































Время летело незаметно. Песня за песней. Много добрых слов и эмоций со сцены, много цветов и рукоплесканий из зала. Полное взаимопонимание и отдача между артистом и зрителем.



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Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.