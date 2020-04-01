ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.

01.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


13 марта 2020 21:49 2541

Руслан Алехно с концертной программой "МЫ ЖИВЁМ" выступил в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

13 марта белорусский певец Руслан Алехно, особенно полюбившийся солигорчанкам исполнением песни «Необыкновенная», выступил на сцене Дворца культуры г. Солигорска с концертной программой «Мы живём». В ней были собраны разноплановые композиции: зрители услышали как уже полюбившиеся песни Алехно, так и его новые музыкальные работы.

Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.

Во время концерта певец также исполнил знаменитую песню Андрея Миронова «Белый парус». Грамотно подобранный репертуар певца, его манера держаться на сцене, живой звук — все это не могло не порадовать зрителя.

Солигорские поклонники с особым творчеством ждали выступления любимого певца. Начался концерт с громких аплодисментов, прозвучавших в зале во время появления артиста на сцене.

Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.

За свою артистическую карьеру Руслан Алехно добился невероятных успехов, неизменное участие в самых популярных теле- и радиопрограммах.

О его творчестве снято несколько фильмов, а гастрольный график всегда расписан намного месяцев вперёд. Но, по словам певца, «главным показателем популярности для него являются полные залы на концертах». Уже много лет Алехно остаётся верным выбранному им сценическому стилю и репертуару.

Романтичный образ, чарующий голос и поэтичные тексты никого не оставляют равнодушным.

Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.
Руслан Алехно с концертной программой “МЫ ЖИВЁМ” выступил в Солигорске.

Время летело незаметно. Песня за песней. Много добрых слов и эмоций со сцены, много цветов и рукоплесканий из зала. Полное взаимопонимание и отдача между артистом и зрителем.

Напомним, что узнать о всех предстоящих концертах, театральных постановках и городских событиях можно на нашем портале в разделе «Афиша».

Фоторепортаж подготовил Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 марта 2020 21:49 2541 Руслан Алехно с концертной программой "МЫ ЖИВЁМ"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Споры о вчерашнем ДТП на Махновича-Сальникова разрешила видеозапись произошедшего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика