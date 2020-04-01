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Споры о вчерашнем ДТП на Махновича-Сальникова разрешила видеозапись произошедшего

01.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям! При участии в дорожном движении, помните, что вы управляете источником повышенной опасности и от ваших правильных действий зависит безопасность других участников дорожного движения! Соблюдайте Правила дорожного движения, заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на дороге!

Споры о вчерашнем ДТП на Махновича-Сальникова разрешила видеозапись произошедшего

А мы смотрим, какое досадное ДТП произошло вчера, 31 марта 2020 года, и как это произошло.

видео - wikilink.by

 
 
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  Госавтоинспекция обращается ко всем водителям! При участии в дорожном движении, помните, что вы управляете источником повышенной опасности и от ваших...
 
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