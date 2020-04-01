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Споры о вчерашнем ДТП на Махновича-Сальникова разрешила видеозапись произошедшего
01.04.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям! При участии в дорожном движении, помните, что вы управляете источником повышенной опасности и от ваших правильных действий зависит безопасность других участников дорожного движения! Соблюдайте Правила дорожного движения, заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на дороге!
А мы смотрим, какое досадное ДТП произошло вчера, 31 марта 2020 года, и как это произошло.
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