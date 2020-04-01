Споры о вчерашнем ДТП на Махновича-Сальникова разрешила видеозапись произошедшего

Источник материала: Виртуальный Брест

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям! При участии в дорожном движении, помните, что вы управляете источником повышенной опасности и от ваших правильных действий зависит безопасность других участников дорожного движения! Соблюдайте Правила дорожного движения, заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на дороге!





А мы смотрим, какое досадное ДТП произошло вчера, 31 марта 2020 года, и как это произошло.