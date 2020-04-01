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38-летний минчанин выращивал коноплю в съемной квартире: изъято более 90 растений

01.04.2020 14:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

38-летний минчанин выращивал коноплю в съемной квартире: изъято более 90 растений

31 марта сотрудники наркоконтроля задержали в Минске 38-летнего мужчину, который в квартире выращивал коноплю, сообщает пресс-служба МВД.



Минчанин уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, поэтому для выращивания конопли и изготовления наркотика специально снял квартиру подальше от места жительства, приходил туда, только чтобы ухаживать за растениями и изготавливать наркотик для продажи.



В квартире он установил две палатки, оборудовал их системами вентиляции, гидропонной системой, блоками бесперебойного питания, датчиками температуры и кислотности почвы. Растения периодически подкармливал удобрениями, сушил их и фасовал для продажи. Оперативники обнаружили и изъяли 94 растения конопли, около 2 кг невысушенной марихуаны и 2,5 кг готового зелья.

Возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, покупавшие у минчанина марихуану.

Фото и видео: МВД Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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31 марта сотрудники наркоконтроля задержали в Минске 38-летнего мужчину, который в квартире выращивал коноплю, сообщает пресс-служба МВД. Минчанин уже привлекался...
 
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