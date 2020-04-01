ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов

01.04.2020 14:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Депутаты намерены ратифицировать соглашение с ЕС о визах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 2 апреля в Минске начнётся весенняя сессия парламента. Всего на ней планируется рассмотреть порядка 60 законопроектов.

Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов

Среди них – законы о государственном регулировании торговли и общественного питания, а также об изменении законов по вопросам рекламы, погребения и похоронного дела. Как отметил председатель Постоянной парламентской комиссии по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин, революционных изменений не готовится, однако больше всего изменений стоит ждать рекламодателям.

Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания:  
Многим надоедает монотонное повторение, а иногда и с большим звуком, когда идёт в салоне пассажирского транспорта, после объявления остановок идёт коммерческая реклама, конечно, этого не должно быть. И мы работаем над этим: или вообще минимизировать распространение коммерческой рекламы, или, если она останется, это уже решат депутаты, то она должна быть и по звуку, и по продолжительности не нарушать спокойствия пассажиров.

Помимо этого, депутаты хотят обязать рекламодателей прекратить распространение листовок по почтовым ящикам сразу же после первого обращение владельцев, то же самое касается и СМС-оповещений. 

Люди в материале: Виктор Николайкин

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси.  Депутаты намерены ратифицировать соглашение с ЕС о визах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 2 апреля в Минске начнётся весенняя...
 
Новости дня
Новости разные
 
38-летний минчанин выращивал коноплю в съемной квартире: изъято более 90 растений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика