|
Депутаты Палаты представителей на весенней сессии рассмотрят более 60 законопроектов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Депутаты намерены ратифицировать соглашение с ЕС о визах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 2 апреля в Минске начнётся весенняя сессия парламента. Всего на ней планируется рассмотреть порядка 60 законопроектов.
Среди них – законы о государственном регулировании торговли и общественного питания, а также об изменении законов по вопросам рекламы, погребения и похоронного дела. Как отметил председатель Постоянной парламентской комиссии по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин, революционных изменений не готовится, однако больше всего изменений стоит ждать рекламодателям.
Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания:
Помимо этого, депутаты хотят обязать рекламодателей прекратить распространение листовок по почтовым ящикам сразу же после первого обращение владельцев, то же самое касается и СМС-оповещений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Депутаты намерены ратифицировать соглашение с ЕС о визах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 2 апреля в Минске начнётся весенняя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)